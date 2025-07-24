Никаких «наливаек»: В Госдуме предложили запретить алкомаркеты в жилых домах

Депутаты Госдумы направили министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину предложение изучить возможность введения запрета на расположение магазинов, торгующих алкоголем, на первых этажах многоквартирных домов. Об этом, со ссылкой на соответствующий документ, сообщает РИА «Новости».

Авторами нововведения являются лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, а также председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«В настоящий момент нами разрабатывается законопроект об установлении на федеральном уровне запрета на размещение любых объектов розничной продажи алкогольной продукции в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов», — говорится в документе.

Парламентарии уточнили, что из этого правила будут исключены заведения, например, рестораны и кафе, где алкоголь продаётся только для потребления внутри.

По словам Миронова, расположение алкогольных магазинов, особенно питейных заведений формата «наливайка», в непосредственной близости от жилых зданий неизбежно ведёт к формированию очагов массового потребления алкоголя. Это пагубно влияет на здоровье российских граждан.