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Опубликовано 18 июля 2025, 18:21

Разрушит доверие: В Госдуме усомнились в эффективности штрафов за фото с алкоголем и детьми

Депутат Дрожжина: Штрафы за фото с алкоголем и детьми не помогут решить проблему

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Опасения по поводу фотографий детей с алкоголем оправданны. Главный вопрос в том, насколько эффективными окажутся штрафы. Если они действительно помогут сократить распространение такого контента, улучшить здоровье населения и обеспечить соблюдение законов, то это, несомненно, верный путь. Однако, как отметила депутат Госдумы Юлия Дрожжина в беседе с Life.ru, более продуктивным будет сосредоточиться на устранении коренных причин этой проблемы, а не на наказании.

Например, важно обучать детей информационной грамотности, объяснять, какие посты стоит публиковать, а какие — нет, как контент может повлиять на репутацию и будущее. К тому же родители не всегда в курсе всех аккаунтов ребёнка, а тотальный контроль или страх наказания не укрепят доверие в семье.

Юлия Дрожжина

Депутат Госдумы

Например, важно обучать детей информационной грамотности, объяснять, какие посты стоит публиковать, а какие — нет, как контент может повлиять на репутацию и будущее. К тому же родители не всегда в курсе всех аккаунтов ребёнка, а тотальный контроль или страх наказания не укрепят доверие в семье.
Например, важно обучать детей информационной грамотности, объяснять, какие посты стоит публиковать, а какие — нет, как контент может повлиять на репутацию и будущее. К тому же родители не всегда в курсе всех аккаунтов ребёнка, а тотальный контроль или страх наказания не укрепят доверие в семье.

Парламентарий подчеркнула важность развития доверия с подростками, их привлечения к значимой деятельности, обеспечения семейной и общественной поддержки, а также демонстрации положительного примера. По её словам, не все методы одинаково действенны, и она полагает, что наказание родителей штрафами за подобные снимки является чрезмерным и малоэффективным решением.

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Напомним, ранее депутат Михаил Иванов призвал защитить детей от пропаганды алкоголя. В качестве инициативы он предложил ввести административную ответственность для родителей, публикующих в социальных сетях фотографии и видео с употреблением алкоголя в присутствии детей.

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Мария Любицкая
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