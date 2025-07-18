Разрушит доверие: В Госдуме усомнились в эффективности штрафов за фото с алкоголем и детьми

Например, важно обучать детей информационной грамотности, объяснять, какие посты стоит публиковать, а какие — нет, как контент может повлиять на репутацию и будущее. К тому же родители не всегда в курсе всех аккаунтов ребёнка, а тотальный контроль или страх наказания не укрепят доверие в семье.