В России призвали жёстче наказывать матерей, бросивших своих детей

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой значительно усилить ответственность матерей, которые оставляют своих детей без присмотра. По его мнению, нынешние нормы законодательства слишком мягки и создают риск безнаказанности за подобные деяния. Об этом он сообщил NEWS.ru.

Депутат прокомментировал недавний инцидент в турецком аэропорту, где женщина, по версии следствия, сначала не заметила своей беременности, а затем бросила новорождённого в туалете. Иванов подчеркнул, что такие поступки не должны оставаться без последствий.

По его словам, мать, которая не осознаёт своей ответственности, не имеет права воспитывать ребёнка и должна отвечать перед законом. Политик поддержал действия органов опеки, которые уже подали иск о лишении этой женщины родительских прав.