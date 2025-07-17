В России призвали жёстче наказывать матерей, бросивших своих детей
Депутат Иванов призвал ужесточить меры для матерей, бросающих своих детей
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Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой значительно усилить ответственность матерей, которые оставляют своих детей без присмотра. По его мнению, нынешние нормы законодательства слишком мягки и создают риск безнаказанности за подобные деяния. Об этом он сообщил NEWS.ru.
Депутат прокомментировал недавний инцидент в турецком аэропорту, где женщина, по версии следствия, сначала не заметила своей беременности, а затем бросила новорождённого в туалете. Иванов подчеркнул, что такие поступки не должны оставаться без последствий.
По его словам, мать, которая не осознаёт своей ответственности, не имеет права воспитывать ребёнка и должна отвечать перед законом. Политик поддержал действия органов опеки, которые уже подали иск о лишении этой женщины родительских прав.
«Юридически ситуация может сложиться в пользу оставившей в аэропорту малыша женщины. Юристы говорят, что она может заявить, будто действовала в состоянии стресса, и тогда ребёнка ей вернут. Но по факту-то она хотела смерти своему малышу, раз бросила его в унитазе», — заключил Иванов.
Ранее девочка, которую мать бросила в туалете турецкого аэропорта, обрела приёмных родителей. Сейчас Николь 7 месяцев, а жить она теперь будет в Подмосковье. Напомним, что младенца нашла работница воздушной гавани. Мать родила малышку от своего парня-студента, а о беременности даже не знала из-за лишнего веса.