Назван напиток, от которого возникают сильнейшие отёки на лице и теле
Нарколог Тюрин: Самые сильные отёки возникают от алкоголя
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После бурного застолья утром можно не узнать себя в зеркале — лицо опухает, под глазами «мешки», а пальцы еле сгибаются. Психиатр-нарколог клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал «Ленте.ру», какой именно алкоголь вызывает самые сильные отёки и почему.
«Отёки после употребления пива возникают из-за воздействия этанола на почки и сосуды, что приводит к задержке жидкости в организме. Состав пива, включая примеси, может негативно влиять на здоровье печени и почек, особенно при чрезмерном употреблении, что также может провоцировать отечность», — отметил врач.
По словам врача, любые спиртные напитки нарушают водно-солевой баланс и дают нагрузку на почки, из-за чего жидкость застаивается в тканях. Особенно сильно ситуация усугубляется, если алкоголь закусывать солёным — отечность будет выраженной и долго не сойдёт. Не отстают по вредности и такие «лёгкие» напитки, как шампанское и белое вино. Содержащиеся в них сульфиты и сахар делают их приятными на вкус, но опасными в большом количестве. Именно поэтому наутро после таких напитков лицо может сильно опухнуть.
Медики предупреждают: сильная жара способна повлиять на водителя не хуже алкоголя. Как пояснил в разговоре с Life.ru кардиолог Иосиф Шубитидзе, высокая температура снижает концентрацию, вызывает сонливость и замедляет реакцию. По его словам, в жару мозг начинает «тормозить» почти так же, как после пары бокалов пива. Это делает поведение на дороге менее предсказуемым и увеличивает риск ДТП.