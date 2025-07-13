Назван напиток, от которого возникают сильнейшие отёки на лице и теле

После бурного застолья утром можно не узнать себя в зеркале — лицо опухает, под глазами «мешки», а пальцы еле сгибаются. Психиатр-нарколог клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал «Ленте.ру», какой именно алкоголь вызывает самые сильные отёки и почему.

«Отёки после употребления пива возникают из-за воздействия этанола на почки и сосуды, что приводит к задержке жидкости в организме. Состав пива, включая примеси, может негативно влиять на здоровье печени и почек, особенно при чрезмерном употреблении, что также может провоцировать отечность», — отметил врач.

По словам врача, любые спиртные напитки нарушают водно-солевой баланс и дают нагрузку на почки, из-за чего жидкость застаивается в тканях. Особенно сильно ситуация усугубляется, если алкоголь закусывать солёным — отечность будет выраженной и долго не сойдёт. Не отстают по вредности и такие «лёгкие» напитки, как шампанское и белое вино. Содержащиеся в них сульфиты и сахар делают их приятными на вкус, но опасными в большом количестве. Именно поэтому наутро после таких напитков лицо может сильно опухнуть.