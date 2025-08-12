Московские хирурги ампутировали нижнюю часть тела мужчины ради спасения жизни

Хирурги московского онкоцентра имени Блохина провели редчайшую операцию ради спасения жизни 43-летнего мужчины. Пациенту ампутировали нижнюю часть тела, чтобы остановить развитие онкологии, сообщает телеканал НТВ.

В 19 лет у Сергея Филимоненко парализовало ноги. На протяжении нескольких лет он находился в депрессии, выбраться из которой ему помогла бывшая однокурсница. У них завязались романтические отношения. Сергея начал заниматься предпринимательской деятельностью.

Филимоненко построил дом, где самостоятельно мог передвигаться на инвалидной коляске, он занимался спортом и водил автомобиль. Однако из-за отсутствия движения в ногах у него развился остиомиелит и рак кожи. Выяснилось, что для спасения жизни было необходимо ампутировать нижнюю часть тела. Сергей согласился на операцию, несмотря на серьёзные риски.

Подобных операций в мире проводилось всего 70, их описаний в медицине крайне мало. Команда медиков онкоцентра имени Блохина провела подготовку к хирургическому вмешательству, самостоятельно составив план действий на случай возможных осложнений. Сама операция продлилась 12 часов и завершилась успешно. Теперь мужчина проходит восстановление, Сергей планирует вернуться за руль и отвезти супругу в отпуск.