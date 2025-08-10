Прорыв в ветеринарии: В российском городе впервые прооперировали аквариумную рыбу
В Зеленограде впервые прооперировали аквариумную рыбу
Специалисты зеленоградской ветклиники оказали помощь рыбе. Обложка © Telegram / Моя Ветклиника
Ветеринары Зеленограда впервые провели операцию рыбе. Как сообщили в «Мосветобъединение», пациентом стала бирюзовая акара с быстрорастущей опухолью на брюшке.
«У рыбы начало расти образование на брюшке. За неделю оно значительно увеличилось, из-за чего акара стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией. Возник риск разрыва опухоли», — пояснили в клинике.
Специалисты сделали ультразвуковое исследование и выявили кисту с геморрагическим содержимым. Хирург выполнила пункцию и удалила жидкость из новообразования. В пресс-службе отметили, что подобные операции в клинике проводились впервые, но вмешательство прошло успешно — рыба восстановила подвижность и активность.
После процедуры акару оставили под наблюдением, так как возможен рецидив заболевания. Ветеринары будут контролировать состояние рыбы на случай повторного образования жидкости в кисте.
