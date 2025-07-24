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24 июля, 14:49

В Москве ветеринары спасли йоркшира Мишу с тяжёлыми осложнениями после родов

Миша. Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Миша. Обложка © Telegram / Моя Ветклиника

Ветеринары спасли йоркширского терьера с тяжёлыми послеродовыми осложнениями. Об успешной операции сообщили в столичной госветслужбе.

Собаку по кличке Миша доставили в клинику в критическом состоянии через несколько дней после родов. УЗИ показало остатки последа, но во время операции хирурги под руководством Ирины Гессе обнаружили дополнительные осложнения — разрыв матки, гнойный перитонит, отказ поджелудочной железы и воспаление кишечника.

Несмотря на минимальные шансы, владельцы согласились на операцию. Благодаря усилиям врачей пёс пошёл на поправку. Сейчас собака полностью восстановилась — хорошо питается и играет со своими щенками.

«Врачи сделали всё необходимое, но шанс на выживание у малышки был крайне низок. Однако на следующий день собаку принесли на капельницу, и постепенно, день за днём, она начала восстанавливаться», — рассказали «Москве 24» специалисты клиники.

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А в конце июня ветеринары сохранили жизнь корги по клички Ричард. У пса выявили огромную опухоль почки, из-за которой размер пятисантиметрового органа чудовищно увеличился — до 11 сантиметров в ширину и 17 в длину. Хирурги провели нефроэктомию, операция прошла успешно.

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Юрий Лысенко
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