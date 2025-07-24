В Москве ветеринары спасли йоркшира Мишу с тяжёлыми осложнениями после родов

Ветеринары спасли йоркширского терьера с тяжёлыми послеродовыми осложнениями. Об успешной операции сообщили в столичной госветслужбе.

Собаку по кличке Миша доставили в клинику в критическом состоянии через несколько дней после родов. УЗИ показало остатки последа, но во время операции хирурги под руководством Ирины Гессе обнаружили дополнительные осложнения — разрыв матки, гнойный перитонит, отказ поджелудочной железы и воспаление кишечника.

Несмотря на минимальные шансы, владельцы согласились на операцию. Благодаря усилиям врачей пёс пошёл на поправку. Сейчас собака полностью восстановилась — хорошо питается и играет со своими щенками.

«Врачи сделали всё необходимое, но шанс на выживание у малышки был крайне низок. Однако на следующий день собаку принесли на капельницу, и постепенно, день за днём, она начала восстанавливаться», — рассказали «Москве 24» специалисты клиники.