Инсульт у собаки: Как помочь любимому питомцу доехать до ветеринара живым и почти невредимым

В понедельник, 14 июля, собачке Ольги Бузовой резко стало плохо. Знаменитость быстро отвезла йоркширского терьера Еву в стационар и в любую свободную от работы минуту старается приезжать к ней, чтобы поделиться любовью и поддержкой. «Сердце кровью обливается улетать и оставлять её в стационаре, без возможности навещать. Состояние тяжёлое, но лучше, чем в понедельник», — писала Бузова вечером 16 июля перед отлётом на концерт в Барнаул. Желаем собачке Ольги скорейшего выздоровления и стабилизации уровня сахара в крови. А если вы сами — владелец пожилого пёсика, то вам будет важно узнать, как помочь собаке, если у той инсульт.

1. Сразу же везите питомца в клинику

Не медлите с ветклиникой! Собаку нужно немедленно показать профессионалам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Если заметили слишком резкое изменение в поведении питомца — упал, странно дышит, отнялись лапы — отвезти собаку в ветклинику нужно как можно скорее, берите пример с Ольги Бузовой. При некоторых состояниях счёт идёт даже не на часы, а на минуты. Инсульт можно распознать по характерным симптомам, у собак они чем-то похожи на человеческие. Так, одна половина мордочки может казаться опущенной, питомец может испытывать дезориентацию и частичную парализацию конечностей, ходить боком. Полный список симптомов предоставим в конце статьи. Если у вас есть доступ к ветеринарной скорой помощи — это замечательно.

2. Контролируйте дыхание собаки

Сделать так, чтобы вашей собаке легче дышалось, пока вы едете в ветклинику, — это ключевое. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maria Sbytova

Если собака носит ошейник, снимите его немедленно. Впоследствии пользуйтесь только шлейкой. Дыхание питомца должно быть полностью свободным. Убедитесь, что дыхательные пути чисты: осторожно осмотрите пасть питомца. Померьте частоту дыхания: в норме это 30 раз в минуту. Для этого можно прикоснуться к груди собаки и за 30 секунд посчитать, как часто та поднимается, затем умножить на два. Если у собаки рвота, осторожно очистите ротовую полость от рвотных масс.

3. Обеспечьте удобное и безопасное положение

Не трясите питомца, осторожно поместите его в то положение, которое для него естественно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gladskikh Tatiana

В состоянии инсульта собаку нельзя подвергать резкой тряске и прочим вещам, которые могут ухудшить её состояние. Питомца обязательно надо уложить на ровную поверхность, на бок или на живот. По пути в клинику зверёк должен находиться в состоянии покоя. Заранее скажите водителю, что собака находится в критическом состоянии, а значит, стиль вождения должен быть аккуратным, но быстрым.

4. Успокойте вашего питомца

Как правильно обращаться с питомцами, которым плохо. Видео © Telegram / Бузова

Пока едете в клинику, старайтесь успокоить собаку. Питомец может скулить, «плакать», показывать, что ему больно и плохо. Говорите с животным тихим и спокойным, дружелюбным голосом, также хорошо подойдут эмоции нежности, умиротворения. Поглаживайте собаку: это тоже может её успокоить. Опять же, берите пример с Ольги Бузовой: на видео из стационара она очень деликатно разговаривает с Евой.

5. Следите за температурой

Не допускайте ни перегрева, ни охлаждения собаки. Это важно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / F01 PHOTO

Нельзя прикладывать к голове собаки лёд или холодные компрессы: это провоцирует сужение сосудов, которое усугубит состояние питомца. Перегрев — ещё хуже, потому что высокая температура провоцирует усиление повреждений мозга. Больше нейронов умирает, следовательно, реабилитация будет тяжелее. Нормальная температура тела для собаки — от 37,5 до 39 °C. У пожилых питомцев она может быть немного ниже.

6. Не давайте лекарственных и прочих средств без назначения ветеринара

Не занимайтесь самолечением! Консультируйтесь с ветеринаром на каждом этапе сопровождения собаки в критической ситуации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Нельзя давать собаке успокоительные препараты во время инсульта, не проконсультировавшись предварительно с врачом. На самом деле нельзя без ветеринара давать ей никаких медикаментов. Лекарство может повредить питомцу, если применить его неправильно. Ещё хуже — человеческие таблетки, о них просто забудьте, если не собираетесь принимать их сами, чтобы успокоить себя. «Народные средства» тоже не сработают, но нанесут собаке вред. Доверьтесь профессионалам.

Симптомы инсульта у собак

Критически важно знать, как выглядит собачий инсульт. Так вы сможете быстро распознать состояние и применить все наши советы по назначению. Полный список симптомов перечисляем ниже. Растерянность, дезориентация и потеря ясности сознания . Если собака ходит кругами, натыкается на предметы или не узнаёт вас — это симптомы.

. Если собака ходит кругами, натыкается на предметы или не узнаёт вас — это симптомы. Изменения в голосе и поведении . Апатия, агрессия, хриплый голос, отказ от еды и воды — тоже симптомы.

. Апатия, агрессия, хриплый голос, отказ от еды и воды — тоже симптомы. Потеря равновесия . Если собака стала часто падать — плохой знак.

. Если собака стала часто падать — плохой знак. Частичный паралич конечностей или слабость в них . Есть собака стала ходить боком или подволакивать лапы, немедленно везите в стационар.

. Есть собака стала ходить боком или подволакивать лапы, немедленно везите в стационар. Нарушение симметричности мордочки . С одной стороны могут быть опущены веко и щека, язык — вываливаться. Один зрачок может быть больше другого. Это признак инсульта у всех млекопитающих.