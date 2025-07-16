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16 июля, 01:17

«Глазки уже не видят»: Ольга Бузова готовится к смерти любимой собаки

Ольга Бузова заявила о тяжёлом состоянии собаки Евы

Ольга Бузова с собакой Евой. Обложка © Telegram / Бузова

Ольга Бузова с собакой Евой. Обложка © Telegram / Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала поклонникам о тяжёлом состоянии своей домашней любимицы – собаки по кличке Ева. По словам звезды, питомцу резко стало хуже, и Еву пришлось отправить в ветеринарный стационар, где она сейчас борется за жизнь под наблюдением врачей.

«Сахар съедает Евочку, глазки уже не видят, и сейчас состояние критическое. Все мне говорят, готовься потихоньку, а я не понимаю, как можно быть готовой», – поделилась Бузова в телеграм-канале.

Артистка призналась, что прогнозы врачей остаются неблагоприятными, а близкие стараются морально подготовить её к неизбежному. Ева уже давно нуждается в постоянном уходе из-за болезни, поэтому находится под присмотром отца Ольги.

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Ранее Life.ru писал, что Бузову жёстко раскритиковали за появление на празднике в Белоруссии. Певица стала одним из хедлайнеров фестиваля «Славянский базар в Витебске», но музыкальные критики остались недовольны её работой.

Юния Ларсон
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