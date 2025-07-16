«Глазки уже не видят»: Ольга Бузова готовится к смерти любимой собаки

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала поклонникам о тяжёлом состоянии своей домашней любимицы – собаки по кличке Ева. По словам звезды, питомцу резко стало хуже, и Еву пришлось отправить в ветеринарный стационар, где она сейчас борется за жизнь под наблюдением врачей.

«Сахар съедает Евочку, глазки уже не видят, и сейчас состояние критическое. Все мне говорят, готовься потихоньку, а я не понимаю, как можно быть готовой», – поделилась Бузова в телеграм-канале.

Артистка призналась, что прогнозы врачей остаются неблагоприятными, а близкие стараются морально подготовить её к неизбежному. Ева уже давно нуждается в постоянном уходе из-за болезни, поэтому находится под присмотром отца Ольги.