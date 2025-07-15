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15 июля, 07:13

«Нравится только извращенцам»: Бузову жёстко захейтили на празднике в Белоруссии

Критик Соседов посчитал мутью работу Бузовой на Славянском базаре в Белоруссии

Ольга Бузова. Обложка © Life.ru

Ольга Бузова. Обложка © Life.ru

Популярная российская певица Ольга Бузова стала одним из хедлайнеров 34-го фестиваля «Славянский базар в Витебске». На международном празднике в Белоруссии она вела конкурсную программу, а также продемонстрировала публике свои вокальные данные. В обоих случаях музыкальный критик Сергей Соседов остался недоволен работой звезды, подвергнув её жёсткому хейту.

За выступлением исполнительницы он наблюдал с невозмутимым выражением лица и почти не смотрел на сцену. Позже телеведущий заявил корреспонденту URA.ru, что ему было совершенно не интересно. Гораздо больше ему понравился концерт молодых артистов, а выступление Бузовой журналист назвал «мутью какой-то». В то же время зрители оценили таланты певицы весьма бурными аплодисментами.

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Соседов отметил, что понимает, почему зрители каждый день устраивали звезде продолжительные овации и тепло её принимали. По его словам, в Витебске публика — самая благодарная в мире, артисты всегда чувствуют их любовь. Впрочем, сам критик на любовь, явно, настроен не был.

«Мне кажется, это может понравиться только извращенцам. Это не ведение, это так…. Бытовой разговор с публикой», — оценил Соседов таланты Бузовой как ведущей.

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Ранее страстный поцелуй Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой на концерте Димы Билана попал на видео. Позже профайлер объяснил брачные игры артистов. Кроме того, врач перечислил болезни, которыми Киркоров мог заразиться после пальца Бузовой во рту. В свою очередь сваха оценила перспективу брачного союза Киркорова и Бузовой.

Борис Эльфанд
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