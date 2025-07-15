«Нравится только извращенцам»: Бузову жёстко захейтили на празднике в Белоруссии

Популярная российская певица Ольга Бузова стала одним из хедлайнеров 34-го фестиваля «Славянский базар в Витебске». На международном празднике в Белоруссии она вела конкурсную программу, а также продемонстрировала публике свои вокальные данные. В обоих случаях музыкальный критик Сергей Соседов остался недоволен работой звезды, подвергнув её жёсткому хейту.

За выступлением исполнительницы он наблюдал с невозмутимым выражением лица и почти не смотрел на сцену. Позже телеведущий заявил корреспонденту URA.ru, что ему было совершенно не интересно. Гораздо больше ему понравился концерт молодых артистов, а выступление Бузовой журналист назвал «мутью какой-то». В то же время зрители оценили таланты певицы весьма бурными аплодисментами.

Соседов отметил, что понимает, почему зрители каждый день устраивали звезде продолжительные овации и тепло её принимали. По его словам, в Витебске публика — самая благодарная в мире, артисты всегда чувствуют их любовь. Впрочем, сам критик на любовь, явно, настроен не был.