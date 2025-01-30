«Ветерок подует, и всё закончится»: Соседов назвал пустоцветами Клаву Коку и Валю Карнавал

Музыкальный критик Сергей Соседов неоднократно признавался в любви к советской эстраде. По его словам, мэтры прошлых лет обладали не только талантом, но и первоклассным образованием, чем не могут похвастаться молодые артисты. В частности, журналист назвал «пустоцветами» Клаву Коку и Валю Карнавал.

«А всякие Клавы Коки и Вали Карнавал… Всё это пустоцветы. Оно пустое, оно ни на чем не зиждется, не имеет ни корней, ни почвы, как тот самый карточный домик на песке. Ветерок подует, и всё закончится», — подчеркнул критик.

В беседе с «Газетой.ru» Соседов отметил, что советская эстрада держалась на сильной школе, и в качестве примера выделил Людмилу Зыкину. Из сегодняшних звёзд эксперт похвалил Ларису Долину, Диму Билана и Полину Гагарину.