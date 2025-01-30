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30 января, 10:16

«Ветерок подует, и всё закончится»: Соседов назвал пустоцветами Клаву Коку и Валю Карнавал

Сергей Соседов считает Клаву Коку и Валю Карнавал пустоцветами

Клава Кока, Сергей Соседов и Валя Карнавал. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca, karna.val

Клава Кока, Сергей Соседов и Валя Карнавал. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca, karna.val

Музыкальный критик Сергей Соседов неоднократно признавался в любви к советской эстраде. По его словам, мэтры прошлых лет обладали не только талантом, но и первоклассным образованием, чем не могут похвастаться молодые артисты. В частности, журналист назвал «пустоцветами» Клаву Коку и Валю Карнавал.

«А всякие Клавы Коки и Вали Карнавал… Всё это пустоцветы. Оно пустое, оно ни на чем не зиждется, не имеет ни корней, ни почвы, как тот самый карточный домик на песке. Ветерок подует, и всё закончится», — подчеркнул критик.

В беседе с «Газетой.ru» Соседов отметил, что советская эстрада держалась на сильной школе, и в качестве примера выделил Людмилу Зыкину. Из сегодняшних звёзд эксперт похвалил Ларису Долину, Диму Билана и Полину Гагарину.

«Современным исполнителям не хватает образования, воспитания, культуры, этикета», — уверен Соседов.

Стало известно, сколько критик Соседов зарабатывает на проведении частных мероприятий
Стало известно, сколько критик Соседов зарабатывает на проведении частных мероприятий

Ранее Сергей Соседов заявил, что Тейлор Свифт — это наша Лариса Долина. Кроме того, критик раскрыл, как Алла Пугачёва помогла Лайме Вайкуле попасть на эстраду.

Борис Эльфанд
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