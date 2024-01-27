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27 января, 13:48

Шестизначная сумма: Стало известно, сколько критик Соседов зарабатывает на проведении частных мероприятий

Kp.ru: Сергей Соседов зарабатывает на частных мероприятиях от 500 тысяч рублей

Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Некогда популярные скандальные ток-шоу уходят в прошлое, а их ведущие — в забвение. Смена трендов затронула и популярного ранее телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова, особенно запомнившегося отечественному зрителю по программе "За гранью", из которой его уволили.

Как пишет kp.ru, сам Соседов называет причиной его замены на Тимура Еремеева разногласия с создателями: критик хотел сделать из шоу "что-то хорошее и доброе", а сценаристы тем временем требовали "трагедию". Однако, учитывая эпатажную и чересчур эмоциональную манеру ведущего, новые предложения не заставили себя ждать, и он, в отличие от многих своих коллег, получает множество предложений по работе.

Так, признаётся шоумен, на данный момент он имеет солидный заработок с проведения частных мероприятий — от 500 тысяч рублей. Более того, он может стать ведущим проектов на крупных онлайн-площадках.

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Горячие кнопки: Почему члены жюри второго выпуска шоу "Голос" начали ругаться в эфире

Ранее Сергей Соседов рассказал Лайфу, что думает об идее министра культуры Ольги Любимовой создать в России аналог Евровидения. По словам музыкального критика, идея отличная, однако проводить конкурс стоит позднее. На данный же момент в нашей стране есть куда более важные проблемы.

Матвей Константинов
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