Шестизначная сумма: Стало известно, сколько критик Соседов зарабатывает на проведении частных мероприятий

Некогда популярные скандальные ток-шоу уходят в прошлое, а их ведущие — в забвение. Смена трендов затронула и популярного ранее телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова, особенно запомнившегося отечественному зрителю по программе "За гранью", из которой его уволили.

Как пишет kp.ru, сам Соседов называет причиной его замены на Тимура Еремеева разногласия с создателями: критик хотел сделать из шоу "что-то хорошее и доброе", а сценаристы тем временем требовали "трагедию". Однако, учитывая эпатажную и чересчур эмоциональную манеру ведущего, новые предложения не заставили себя ждать, и он, в отличие от многих своих коллег, получает множество предложений по работе.

Так, признаётся шоумен, на данный момент он имеет солидный заработок с проведения частных мероприятий — от 500 тысяч рублей. Более того, он может стать ведущим проектов на крупных онлайн-площадках.