Критик Соседов сказал Лайфу, что замена Евровидению — хорошая, но несвоевременная идея

У идеи проводить в России всемирный конкурс, который станет альтернативой Евровидению, — большой потенциал. Однако для этого нужно выбрать правильный момент, а сейчас такая инициатива явно не ко времени ввиду множества политических, социальных и экономических проблем. Об этом в беседе с Лайфом рассказал музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.

"Идея проводить альтернативный Евровидению конкурс в России хороша, но, мне кажется, несвоевременна. В России сейчас много других, куда более важных проблем. Надо решать прежде всего их. А в будущем, да, конкурс Интервидения можно было бы устроить. Пусть на него приезжали бы артисты не только из Европы, но и из Азии, Африки, Латинской Америки и вообще все, кто хочет", — поделился телеведущий.

Собеседник Лайфа также отметил, что формат Евровидения уже приелся и устарел. По его мнению, конкурс в том виде, в котором существовал раньше, уже выполнил свою задачу и на замену ему должно прийти новое, но создание другого формата потребует огромной, серьёзнейшей работы и мощных финансовых вливаний. А в настоящее время подобные трудовые и финансовые затраты требуются для решения более важных экономических, политических и социальных задач.

"В принципе, я тоже за такой конкурс", — резюмировал Соседов.