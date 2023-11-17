Критик Соседов сказал Лайфу, что замена Евровидению — хорошая, но несвоевременная идея
Телеведущий Соседов: Аналог Евровидения нужен, но сейчас есть вопросы важнее
У идеи проводить в России всемирный конкурс, который станет альтернативой Евровидению, — большой потенциал. Однако для этого нужно выбрать правильный момент, а сейчас такая инициатива явно не ко времени ввиду множества политических, социальных и экономических проблем. Об этом в беседе с Лайфом рассказал музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов.
"Идея проводить альтернативный Евровидению конкурс в России хороша, но, мне кажется, несвоевременна. В России сейчас много других, куда более важных проблем. Надо решать прежде всего их. А в будущем, да, конкурс Интервидения можно было бы устроить. Пусть на него приезжали бы артисты не только из Европы, но и из Азии, Африки, Латинской Америки и вообще все, кто хочет", — поделился телеведущий.
Собеседник Лайфа также отметил, что формат Евровидения уже приелся и устарел. По его мнению, конкурс в том виде, в котором существовал раньше, уже выполнил свою задачу и на замену ему должно прийти новое, но создание другого формата потребует огромной, серьёзнейшей работы и мощных финансовых вливаний. А в настоящее время подобные трудовые и финансовые затраты требуются для решения более важных экономических, политических и социальных задач.
"В принципе, я тоже за такой конкурс", — резюмировал Соседов.
Напомним, ранее в Минкульте предложили запустить российский аналог Евровидения в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире. Инициативу уже поддержали многие артисты, в том числе певица Мария Кац, которая в 1994 году представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение. По её словам, в конечном итоге должна получиться телевизионная сказка.
ТАСС / AP / Martin Meissner