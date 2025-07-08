«Полное отражение себя»: Сваха оценила перспективу брачного союза Киркорова и Бузовой

Народный артист России Филипп Киркоров и певица Ольга Бузова «женаты на сцене», а в реальной жизни они вряд ли смогут связать друг друга узами брака, полагает сваха Анна Осипова. По её словам, звёзды неоднократно заставляли публику подозревать между ними романтические отношения, однако они слишком похожи друг на друга, чтобы объединиться в семью.

Эксперт отметила, что Киркоров и Бузова довольно «амбициозные, упрямые, целеустремлённые и очень, очень трудолюбивые» артисты, поэтому не смогут бросить карьеру ради семьи. Музыканты нуждаются в более «земных» партнёрах, готовых подстроиться под их образ жизни.