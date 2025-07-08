«Полное отражение себя»: Сваха оценила перспективу брачного союза Киркорова и Бузовой
Сваха Осипова не верит, что Киркоров и Бузова поженятся
Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Народный артист России Филипп Киркоров и певица Ольга Бузова «женаты на сцене», а в реальной жизни они вряд ли смогут связать друг друга узами брака, полагает сваха Анна Осипова. По её словам, звёзды неоднократно заставляли публику подозревать между ними романтические отношения, однако они слишком похожи друг на друга, чтобы объединиться в семью.
Эксперт отметила, что Киркоров и Бузова довольно «амбициозные, упрямые, целеустремлённые и очень, очень трудолюбивые» артисты, поэтому не смогут бросить карьеру ради семьи. Музыканты нуждаются в более «земных» партнёрах, готовых подстроиться под их образ жизни.
«Они попросту не способны дать друг другу ту поддержку и понимание, в котором нуждаются сами. Им нужны «земные» спутники жизни, которые ждут дома с горячим ужином и тёплым пледом, а не полное отражение себя, как это существует на сегодняшний день», — подчеркнула собеседница портала «Страсти».
Ранее страстный поцелуй Киркорова и Бузовой на концерте Димы Билана попал на видео. Позже профайлер объяснил брачные игры артистов. Кроме того, врач перечислил болезни, которыми Киркоров мог заразиться после пальца Бузовой во рту. Теперь певца хотят лишить концертов за поцелуй с «фриком» Бузовой.