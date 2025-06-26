Семь спален: Киркоров передумал продавать подорожавший на ₽300 миллионов особняк в Майами
Kp.ru: Певец Киркоров передумал продавать особняк в Майами за ₽675 миллионов
Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru
Роскошный особняк в Майами, который народный артист России Филипп Киркоров прибрёл 13 лет назад за 4,75 миллиона долларов (373 миллиона рублей по текущему курсу), сегодня стоит около 8,59 миллиона (примерно 675 миллионов рублей), выяснили журналисты kp.ru. По данным издания, в минувшем году певец планировал продать американскую недвижимость, однако передумал.
Особняк в элитном загородном клубе La Gorce, где есть поле для гольфа и бассейн, расположен недалеко от торгового центра с любимыми бутиками Киркорова. В дома выполнена дорогая отделка и дизайнерский ремонт. Кухня-столовая плавно переходит в гостиную с камином и библиотекой. Окна от пола до потолка открывают вид на сад. В распоряжении музыканта семь спален и восемь ванных комнат.
Однако на налоги у исполнителя уходит около 95 тысяч долларов в год (примерно 7,5 миллиона рублей), не считая расходов на содержание самого жилья и зарплаты сотрудникам, ухаживающим за особняком. Возможно, именно высокие цены заставили Киркорова задуматься о продаже недвижимости.
К слову, особняк в США певцу ещё может понадобиться. Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России. Он также выступил за отмену концертов музыканта по всей стране после его публичного поцелуя с Ольгой Бузовой.