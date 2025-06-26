«Зараза в обществе»: Киркорова хотят лишить концертов после поцелуя с «фриком» Бузовой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, комментируя публичный поцелуй Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой, призвал лишить поп-короля звания народного артиста России. Он также выступил за отмену концертов музыканта по всей стране.

«Киркорова везде надо отменить, потому что он позорит звание народного артиста России, дискредитирует нашу культуру, ценности. Мы считаем, что нужно официально лишить Киркорова звания, запретить в нашей стране выступать, появляться на публичных мероприятиях», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».

Он напомнил, что Киркоров уже неоднократно попадал в скандалы, то из-за «голой вечеринки», то из-за драк. Что касается Бузовой — она, как заявил Бородин, «к профессии артиста никакого отношения не имеет», а лишь является «фриком», который который записывает ролики и «поёт песни под фонограмму».