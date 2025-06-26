«Зараза в обществе»: Киркорова хотят лишить концертов после поцелуя с «фриком» Бузовой
Глава ФПБК Бородин призвал лишить Киркорова звания народного артиста России
Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / fkirkorov, buzova86
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, комментируя публичный поцелуй Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой, призвал лишить поп-короля звания народного артиста России. Он также выступил за отмену концертов музыканта по всей стране.
«Киркорова везде надо отменить, потому что он позорит звание народного артиста России, дискредитирует нашу культуру, ценности. Мы считаем, что нужно официально лишить Киркорова звания, запретить в нашей стране выступать, появляться на публичных мероприятиях», — подчеркнул собеседник портала «Страсти».
Он напомнил, что Киркоров уже неоднократно попадал в скандалы, то из-за «голой вечеринки», то из-за драк. Что касается Бузовой — она, как заявил Бородин, «к профессии артиста никакого отношения не имеет», а лишь является «фриком», который который записывает ролики и «поёт песни под фонограмму».
«На мероприятии находились, я уверен, в том числе дети. А эти люди позволяли себе в прямом смысле вульгарные действия. Теперь видео с ними смотрят в Интернете несовершеннолетние, в том числе дочь и сын Киркорова. Такие ролики как зараза в обществе», — отметил активист.
Напомним, страстный поцелуй Киркорова и Бузовой на концерте Димы Билана попал на видео. Позже профайлер объяснил брачные игры артистов. Кроме того, врач перечислил болезни, которыми Киркоров мог заразиться после пальца Бузовой во рту.