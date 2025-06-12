«Не говорят правду»: Хирург поделился своей версией диагноза Киркорова

Поклонники певца Филиппа Киркорова обеспокоены новостями о его здоровье. Сначала в СМИ появилась информация о том, что артист получил ожоги во время выступления. Затем, спустя две недели, его вновь госпитализировали, на этот раз с некрозом тканей. После трёх недель, проведённых в больнице, музыкант вышел на связь и заверил, что его самочувствие в порядке. По мнению пластического хирурга Святослава Стрелина, поделившегося своими соображениями с сайтом MK.ru, поп-король мог проходить лечение от совершенно другого заболевания, а не от последствий ожога второй степени.

«Исходя из открытой информации, ожог случился на концерте из-за фейерверков, при этом артист испытывал боль, сразу после инцидента его осмотрел врач и при замене костюма ткани «отдирали» от кожи. При этом он концерт продолжил и после него не был госпитализирован, что говорит о том, что это не III-IV степени ожога», — заявил хирург.

Врач также отметил, что это происходит без развития некрозов и с малой вероятностью нагноения. По его мнению, получить такую тяжесть состояния, чтобы она проявилась только через 2 недели, а потом ещё три недели находиться в стационаре, да еще и в реанимации, достаточно трудно объяснить такой степенью ожога.

В заключение Стрелин высказал подозрение, что представители артиста озвучили далеко не всю информацию, и предположил, что это не бурсит с его лёгким течением даже при декомпенсированном сахарном диабете, особенно у человека, который тщательно следит за своим здоровьем. Он добавил, что настоящую правду знают только лечащие врачи стационара, но они, безусловно, не будут её обнародовать.