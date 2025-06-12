«Не говорят правду»: Хирург поделился своей версией диагноза Киркорова
Хирург Стрелин усомнился в том, что Киркоров получил ожог во время концерта
Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @fkirkorov
Поклонники певца Филиппа Киркорова обеспокоены новостями о его здоровье. Сначала в СМИ появилась информация о том, что артист получил ожоги во время выступления. Затем, спустя две недели, его вновь госпитализировали, на этот раз с некрозом тканей. После трёх недель, проведённых в больнице, музыкант вышел на связь и заверил, что его самочувствие в порядке. По мнению пластического хирурга Святослава Стрелина, поделившегося своими соображениями с сайтом MK.ru, поп-король мог проходить лечение от совершенно другого заболевания, а не от последствий ожога второй степени.
«Исходя из открытой информации, ожог случился на концерте из-за фейерверков, при этом артист испытывал боль, сразу после инцидента его осмотрел врач и при замене костюма ткани «отдирали» от кожи. При этом он концерт продолжил и после него не был госпитализирован, что говорит о том, что это не III-IV степени ожога», — заявил хирург.
Врач также отметил, что это происходит без развития некрозов и с малой вероятностью нагноения. По его мнению, получить такую тяжесть состояния, чтобы она проявилась только через 2 недели, а потом ещё три недели находиться в стационаре, да еще и в реанимации, достаточно трудно объяснить такой степенью ожога.
В заключение Стрелин высказал подозрение, что представители артиста озвучили далеко не всю информацию, и предположил, что это не бурсит с его лёгким течением даже при декомпенсированном сахарном диабете, особенно у человека, который тщательно следит за своим здоровьем. Он добавил, что настоящую правду знают только лечащие врачи стационара, но они, безусловно, не будут её обнародовать.
«Скорее всего, представители артиста озвучили далеко не всю информацию», — заключил специалист.
Напомним, во время выступления в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров получил серьёзный ожог руки из-за сбоя в работе пиротехнического оборудования. Ситуацию осложнили последствия сахарного диабета, а впоследствии у певца диагностировали воспаление суставов и частичный некроз кожи. Организаторам злополучного концерта грозит штраф в размере 800 тысяч рублей.