«Попадает прямо в яблочко»: Психолог раскрыла, почему Киркоров сорвался на невесту Лепса

В новом выпуске шоу «Мастер игры» Филипп Киркоров, облачившись в образ Джокера, едко прокомментировал участие Авроры Кибы, невесты Григория Лепса. Поп-король заявил, что, по сути, она находится на съёмках исключительно из-за того, что она «чья-то девушка», в отличие от других конкурсантов. Психолог Марианна Абравитова заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Киба так и останется «невестой Лепса», если никак себя не проявит.

У Кибы есть и другой способ сменить регалии. К примеру, если она расстанется с Лепсом, то в обществе будут знать её уже как «бывшую Лепса». Но всё же, если певец выбрал именно её, то это уже кое-что значит, считает эксперт.

«Лепс, будучи звездой, талантливым и, можно сказать, гениальным артистом и исполнителем, выбрал именно её. Значит она какая-то особенная, значит, в ней есть что-то уникальное, эксклюзивное. И это уже выделяет её на общем фоне», — сказала психолог.

Психолог добавила, что подобный феномен может даже формировать тренд, делая женщину чрезвычайно привлекательной для многих, ведь она, как выразилась Абравитова, «была при Лепсе». Что касается Филиппа Киркорова, Абравитова подчеркнула его острый ум и колкую манеру общения. Его едкие замечания порой граничат с сарказмом и цинизмом, но при этом артист остаётся человеком интеллектуальным.

«Не будем обсуждать его моральные качества, но иногда он попадает своим сарказмом в самое яблочко. И я не думаю, что в данном случае есть чему завидовать Лепсу, просто у Киркорова есть своё мнение в отношении всего и всех», — заключила специалист.