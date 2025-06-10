«Не буду называть королём!» Невеста Лепса объявила войну унизившему её Киркорову

Между невестой Григория Лепса Авророй Кибой и певцом Филиппом Киркоровым произошёл конфликт. В беседе с порталом «Страсти» певица Марго (Маргарита Овсянникова), которая дружит с королём поп-сцены и общается с Кибой, заявила, что девушка сама развязала эту ссору.

Марго. Фото © ТАСС / Яна Яворская

По словам Марго, это произошло из-за недопонимания между ними на съёмках реалити-шоу. 19-летняя Аврора не обладает большим опытом участия в мероприятиях подобного формата, поэтому она оскорбилась и вспылила, услышав от Киркорова неоднозначный вопрос: «А ты кто?». Овсянникова отметила, что ничего плохого в эту фразу артист не вкладывал, а просто поинтересовался.

«Мы с Авророй это обсудили. Не буду говорить всё на камеру, но она первая нелестно высказалась в адрес Филиппа. Я ей об этом не раз говорила, что так нельзя с людьми разговаривать. Но всё это вырезали из эфира. Филипп абсолютно не обидел Аврору», — сказала Марго.

Сама Киба в соцсетях заявила, что точно не будет называть Киркорова королём, хотя бы потому, что «этот человек» когда-то выступал перед её родителями. Девушку задело то, что певец не считает её личностью, даже не зная лично.