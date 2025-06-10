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10 июня, 10:36

«Не буду называть королём!» Невеста Лепса объявила войну унизившему её Киркорову

Певица Марго: Невеста Лепса Аврора Киба сама вступила в конфликт с Киркоровым

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, avrorakiba

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, avrorakiba

Между невестой Григория Лепса Авророй Кибой и певцом Филиппом Киркоровым произошёл конфликт. В беседе с порталом «Страсти» певица Марго (Маргарита Овсянникова), которая дружит с королём поп-сцены и общается с Кибой, заявила, что девушка сама развязала эту ссору.

Марго. Фото © ТАСС / Яна Яворская

Марго. Фото © ТАСС / Яна Яворская

По словам Марго, это произошло из-за недопонимания между ними на съёмках реалити-шоу. 19-летняя Аврора не обладает большим опытом участия в мероприятиях подобного формата, поэтому она оскорбилась и вспылила, услышав от Киркорова неоднозначный вопрос: «А ты кто?». Овсянникова отметила, что ничего плохого в эту фразу артист не вкладывал, а просто поинтересовался.

«Мы с Авророй это обсудили. Не буду говорить всё на камеру, но она первая нелестно высказалась в адрес Филиппа. Я ей об этом не раз говорила, что так нельзя с людьми разговаривать. Но всё это вырезали из эфира. Филипп абсолютно не обидел Аврору», — сказала Марго.

Сама Киба в соцсетях заявила, что точно не будет называть Киркорова королём, хотя бы потому, что «этот человек» когда-то выступал перед её родителями. Девушку задело то, что певец не считает её личностью, даже не зная лично.

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Кажется, этот вопрос стал для молодой девушки красной тряпкой, ведь она не любит, что все знают её как невесту Лепса, а не Аврору Кибу. Возможно, из-за потребности доказать, что она заслуживает внимания как самостоятельная творческая единица, Киба не торопится выходить замуж за известного певца, ведь это окончательно закрепит за ней ненавистное звание.

Владимир Озеров
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