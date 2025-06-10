«Не буду называть королём!» Невеста Лепса объявила войну унизившему её Киркорову
Певица Марго: Невеста Лепса Аврора Киба сама вступила в конфликт с Киркоровым
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fkirkorov, avrorakiba
Между невестой Григория Лепса Авророй Кибой и певцом Филиппом Киркоровым произошёл конфликт. В беседе с порталом «Страсти» певица Марго (Маргарита Овсянникова), которая дружит с королём поп-сцены и общается с Кибой, заявила, что девушка сама развязала эту ссору.
Марго. Фото © ТАСС / Яна Яворская
По словам Марго, это произошло из-за недопонимания между ними на съёмках реалити-шоу. 19-летняя Аврора не обладает большим опытом участия в мероприятиях подобного формата, поэтому она оскорбилась и вспылила, услышав от Киркорова неоднозначный вопрос: «А ты кто?». Овсянникова отметила, что ничего плохого в эту фразу артист не вкладывал, а просто поинтересовался.
«Мы с Авророй это обсудили. Не буду говорить всё на камеру, но она первая нелестно высказалась в адрес Филиппа. Я ей об этом не раз говорила, что так нельзя с людьми разговаривать. Но всё это вырезали из эфира. Филипп абсолютно не обидел Аврору», — сказала Марго.
Сама Киба в соцсетях заявила, что точно не будет называть Киркорова королём, хотя бы потому, что «этот человек» когда-то выступал перед её родителями. Девушку задело то, что певец не считает её личностью, даже не зная лично.
Кажется, этот вопрос стал для молодой девушки красной тряпкой, ведь она не любит, что все знают её как невесту Лепса, а не Аврору Кибу. Возможно, из-за потребности доказать, что она заслуживает внимания как самостоятельная творческая единица, Киба не торопится выходить замуж за известного певца, ведь это окончательно закрепит за ней ненавистное звание.