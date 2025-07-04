«Живы будем, не помрём»: Резко похудевший Киркоров рассказал о состоянии после травмы на сцене

Филипп Киркоров рассказал о состоянии здоровья после инцидента с пиротехникой. Об этом артист сообщил на закрытом показе шоу «Аукцион».

«Всё хорошо. Рука ещё побаливает, конечно, но в целом всё нормально. Живы будем, не помрём. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина», — заявил певец.