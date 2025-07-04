«Живы будем, не помрём»: Резко похудевший Киркоров рассказал о состоянии после травмы на сцене
Киркоров — о своей травме: «Рука побаливает, но в целом всё нормально»
Филипп Киркоров. Обложка © Telegram / Филипп Киркоров
Филипп Киркоров рассказал о состоянии здоровья после инцидента с пиротехникой. Об этом артист сообщил на закрытом показе шоу «Аукцион».
«Всё хорошо. Рука ещё побаливает, конечно, но в целом всё нормально. Живы будем, не помрём. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина», — заявил певец.
Киркоров с юмором отметил, что поклонники постоянно переживают о его внешности — то считают его полным, то худым, и угодить всем невозможно. Несмотря на травму, полученную в апреле, артист продолжает работать по плотному графику, отложив отпуск из-за новых проектов.
Напомним, в конце апреля Филипп Киркоров получил серьёзный ожог из-за сбоя пиротехники во время выступления в Петербурге. Травма осложнилась на фоне сахарного диабета. Позже у него нашли воспаление суставов и выявили некроз кожи на ранней стадии. Из-за проблем со здоровьем певцу пришлось отменить тур по югу страны. Представитель артиста подтвердила болезнь музыканта, но заверила, что он вернётся к концертной деятельности, как только полностью восстановится.