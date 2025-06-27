Представитель Киркорова не стала отрицать болезнь певца

PR-менеджер народного артиста России Филипа Киркорова Екатерина Успенская не стала отрицать проблемы со здоровьем у певца, после того как он получил сильный ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Однако она заверила, что музыкант планирует продолжать концертную деятельность после полного восстановления.