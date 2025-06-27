Представитель Киркорова не стала отрицать болезнь певца
Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @fkirkorov
PR-менеджер народного артиста России Филипа Киркорова Екатерина Успенская не стала отрицать проблемы со здоровьем у певца, после того как он получил сильный ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Однако она заверила, что музыкант планирует продолжать концертную деятельность после полного восстановления.
«Конечно же, требуется время на восстановление. Но сейчас уже идёт подготовка к большому выступлению», — уточнила Успенская в разговоре с Woman.ru.
Напомним, что на концерте в Петербурге Филипп Киркоров едва не сгорел из-за неисправности пиротехники. Он сильно обжёг руку, а из-за сахарного диабета лечение осложнилось. Позже врачи диагностировали ему воспаление суставов и начальную стадию некроза кожи. Киркоров отменил тур по югу России из-за травмы, однако комментировать прессе своё состояние отказался.