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27 июня, 07:13

Представитель Киркорова не стала отрицать болезнь певца

Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @fkirkorov

Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @fkirkorov

PR-менеджер народного артиста России Филипа Киркорова Екатерина Успенская не стала отрицать проблемы со здоровьем у певца, после того как он получил сильный ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Однако она заверила, что музыкант планирует продолжать концертную деятельность после полного восстановления.

«Конечно же, требуется время на восстановление. Но сейчас уже идёт подготовка к большому выступлению», — уточнила Успенская в разговоре с Woman.ru.

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Напомним, что на концерте в Петербурге Филипп Киркоров едва не сгорел из-за неисправности пиротехники. Он сильно обжёг руку, а из-за сахарного диабета лечение осложнилось. Позже врачи диагностировали ему воспаление суставов и начальную стадию некроза кожи. Киркоров отменил тур по югу России из-за травмы, однако комментировать прессе своё состояние отказался.

Татьяна Миссуми
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