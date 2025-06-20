Напугавший публику почерневшей от ожога рукой Киркоров отменил тур по югу России

Общественность продолжает проявлять повышенное беспокойство за самочувствие поп-короля Филиппа Киркорова. Певица и актриса Алёна Кравец в беседе с teleprogramma.org заявила, что ему даже пришлось отменить тур по южным регионам России.

Новый виток тревоги вызвал снимок из Ташкента, активно распространяющийся в Сети. На фото с частного мероприятия, где Киркоров выступал вместе с Иваном Ургантом и Ксенией Собчак, пользователи заметили, что его травмированная рука выглядит неестественно потемневшей, что вызвало волну домыслов.

Кравец подтвердила, что видела кадры инцидента с ожогом и слышала о серьёзности состояния Киркорова от медиков. По её мнению, истинная причина проблем артиста кроется глубже.

«Я думаю, там дело не только и не столько в ожоге… Нам не говорят всю правду», — полагает артистка.

Кравец также отвергла связь нынешних недугов с предыдущими пластическими операциями Киркорова. По её словам, проблемы со здоровьем связаны с диабетом и иными скрытыми недугами певца, которые сейчас проявились. При этом она подчеркнула, что с его имплантами всё в порядке, а доверие певца к хирургу Тимуру Хайдарову остаётся непоколебимым.