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20 июня, 14:06

Напугавший публику почерневшей от ожога рукой Киркоров отменил тур по югу России

Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @fkirkorov

Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @fkirkorov

Общественность продолжает проявлять повышенное беспокойство за самочувствие поп-короля Филиппа Киркорова. Певица и актриса Алёна Кравец в беседе с teleprogramma.org заявила, что ему даже пришлось отменить тур по южным регионам России.

Новый виток тревоги вызвал снимок из Ташкента, активно распространяющийся в Сети. На фото с частного мероприятия, где Киркоров выступал вместе с Иваном Ургантом и Ксенией Собчак, пользователи заметили, что его травмированная рука выглядит неестественно потемневшей, что вызвало волну домыслов.

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Кравец подтвердила, что видела кадры инцидента с ожогом и слышала о серьёзности состояния Киркорова от медиков. По её мнению, истинная причина проблем артиста кроется глубже.

«Я думаю, там дело не только и не столько в ожоге… Нам не говорят всю правду», — полагает артистка.

Кравец также отвергла связь нынешних недугов с предыдущими пластическими операциями Киркорова. По её словам, проблемы со здоровьем связаны с диабетом и иными скрытыми недугами певца, которые сейчас проявились. При этом она подчеркнула, что с его имплантами всё в порядке, а доверие певца к хирургу Тимуру Хайдарову остаётся непоколебимым.

«Это страшно. Я думаю, это из-за диабета. И мне жаль, что у него отменился тур по югу России, по курортам. Я собиралась поехать. Дай Бог, чтобы к «Новой волне» в августе оправился», — сказала Кравец.

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Напомним, что на концерте в Петербурге Филипп Киркоров едва не сгорел из-за неисправности пиротехники. В итоге он сильно обжёг руку, а из-за сахарного диабета лечение осложнилось. Позже врачи диагностировали ему воспаление суставов и начальную стадию некроза кожи. Организаторам теперь грозит штраф в размере 800 тысяч за некачественное оборудование.

Владимир Озеров
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