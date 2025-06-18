Загоревшийся на сцене Киркоров отправил детей в США

Выписанный из больницы после ожога Филипп Киркоров решил отправить своих детей Аллу-Викторию и Мартина на отдых в Америку. Как стало известно, артист, сокративший выступления для восстановления, остался в одиночестве, пока его наследники наслаждаются заокеанскими каникулами.

Дочь певца поделилась в соцсетях, что чувствует себя настоящей «американской девочкой», продемонстрировав фото с флагом США и обзор своей комнаты. По слухам, её брат Мартин также находится в Штатах.