Загоревшийся на сцене Киркоров отправил детей в США
Певец Филипп Киркоров отправил детей на каникулы в США
Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев
Выписанный из больницы после ожога Филипп Киркоров решил отправить своих детей Аллу-Викторию и Мартина на отдых в Америку. Как стало известно, артист, сокративший выступления для восстановления, остался в одиночестве, пока его наследники наслаждаются заокеанскими каникулами.
Дочь певца поделилась в соцсетях, что чувствует себя настоящей «американской девочкой», продемонстрировав фото с флагом США и обзор своей комнаты. По слухам, её брат Мартин также находится в Штатах.
Известно, что Алла-Виктория учится в престижной школе в Дубае, где, по словам Киркорова, у неё иногда возникают сложности из-за дисциплины. Несмотря на это, звёздный отец продолжает поддерживать детей в их стремлении познавать мир.
Напомним, во время концерта в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров получил ожог руки из-за неисправности пиротехники. Из-за сахарного диабета заживление проходило сложнее, а позже у артиста обнаружили воспаление суставов и начальную стадию некроза кожи. Организаторы шоу могут быть оштрафованы на 800 тысяч рублей за нарушение техники безопасности.