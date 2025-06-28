«Всё долго заживает»: Знакомая Киркорова рассказал о его состоянии после ожога

Сведения о проблемах со здоровьем у певца Филиппа Киркорова, который получил сильный ожог во время своего концерта, сильно преувеличены: музыкант идёт на поправку и просто переживает из-за длительного заживления раны. Об этом сказала супруга хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши, пообщавшаяся с артистом на недавнем концерте Димы Биланы.

«Мы виделись у Димы Билана на концерте, Филипп прекрасно выглядел. Конечно, у него ещё болит рука, был большой ожог, это пиротехника и всё долго заживает. Плюс он переживает, что он не может вести привычный образ жизни, который вёл до всего случившегося», — рассказала она в беседе с Woman.ru.