«Всё долго заживает»: Знакомая Киркорова рассказал о его состоянии после ожога
Жена хирурга Хайдарова заверила, что информация о болезни Киркорова преувеличена
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/fkirkorov
Сведения о проблемах со здоровьем у певца Филиппа Киркорова, который получил сильный ожог во время своего концерта, сильно преувеличены: музыкант идёт на поправку и просто переживает из-за длительного заживления раны. Об этом сказала супруга хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши, пообщавшаяся с артистом на недавнем концерте Димы Биланы.
«Мы виделись у Димы Билана на концерте, Филипп прекрасно выглядел. Конечно, у него ещё болит рука, был большой ожог, это пиротехника и всё долго заживает. Плюс он переживает, что он не может вести привычный образ жизни, который вёл до всего случившегося», — рассказала она в беседе с Woman.ru.
Сильваши добавила, что журналисты слишком раздули тему про здоровье Киркорова. Да, он действительно немного подавлен из-за травмы, но ничего страшного с ним не случилось, резюмировала собеседница издания.
Напомним, на концерте в Петербурге Филипп Киркоров едва не сгорел из-за неисправности пиротехники. Он сильно обжёг руку, а из-за сахарного диабета лечение осложнилось. Позже врачи диагностировали ему воспаление суставов и начальную стадию некроза кожи. Киркоров отменил тур по югу России из-за травмы. Представитель певца не стала отрицать болезнь музыканта, но заверила, что он ещё выйдет на сцену после полного восстановления.