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Регион
17 июля, 14:50

Основательница сети Андерсон Татулова* объявлена в розыск по делу об иноагентах

Анастасия Татулова*. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Анастасия Татулова*. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Создательница популярной кофейной сети «Андерсон» Анастасия Татулова* разыскивается российскими правоохранительными органами по статье о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно законодательству, Татулова* как иностранный агент обязана маркировать свои публикации и регулярно отчитываться о деятельности. В случае подтверждения факта неисполнения этих требований ей грозит уголовная ответственность по статье 330.1 УК РФ (до 5 лет лишения свободы).

«По предварительным данным, Татулова* находится в Португалии»,заявил информированный источник РИА «Новости».

В апреле 2024 года Минюст РФ внёс предпринимательницу в реестр иностранных агентов. Основанием послужили её публичные высказывания против специальной военной операции, а также распространение материалов, признанных недостоверными и формирующих негативный образ России и её Вооружённых Сил.

Лиссабонская дольче вита. Как живёт на Западе Анастасия Татулова
Лиссабонская дольче вита. Как живёт на Западе Анастасия Татулова

К слову, Татулова* сколотила миллиардное состояние в России, прибегая порой к сомнительным методам ведения бизнеса. После продажи активов, оставшись должна государству полмиллиарда рублей налогов, предпринимательница эмигрировала за границу. Журналисты издания Life.ru провели расследование, чтобы выяснить подробности её нынешней жизни и места проживания.

*Признана Минюстом России иностранным агентом.

Алиса Хуссаин
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