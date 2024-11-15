Лиссабонская дольче вита. Как живёт на Западе Анастасия Татулова Экс-хозяйка сети «Андерсон» Анастасия Татулова* заработала в России миллиарды, используя в том числе серые схемы. Продав бизнес, она оставила родине налоговый долг на 500 млн, после чего перебралась на Запад. Редакция Life.ru выяснила, где и как живёт иноагент Татулова. 14 ноября, 21:15 Экс-хозяйка сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова*. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Где поселилась в Лиссабоне Анастасия Татулова*

Life.ru нашёл, где осела в Португалии основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова*. Её часто видят в Оэйраш-и-Сан-Жулиан-да-Барра — это пригород Лиссабона. На красном кабриолете Audi A5 она то выезжает, то заезжает в престижный жилой комплекс по адресу Av.Aliados, 3. Туда же Татулова* теперь получает корреспонденцию. Оттуда же недавно давала интервью одному из иноагентских ютуб-каналов.

Это клубное, скрытое от чужих глаз место, состоящее из трёх больших вилл на 31 квартиру, здания для прислуги и охраны. Плюс есть ещё бассейн и теннисный корт. Вокруг высокий забор, по периметру установлены датчики движения и ведётся видеонаблюдение, чужим не пройти. Район тихий, респектабельный — новые люди привлекут к себе внимание. Рядом пляж Санта-Амаро в устье реки Тежу, впадающей в Атлантический океан.

Все квартиры в этом жилом комплексе давно раскуплены или заняты. Прицениться можно только к соседнему похожему жилью — стоимость от миллиона евро.







Анастасия Татулова* живёт не одна. Этой же недвижимостью пользуется Артём Татулов, её сын, и бывшая управляющая сетью кафе «Андерсон» Лолита Хайдарова. Обычно именно они сидят за рулём того самого красного кабриолета Audi, а сама бизнесвумен предпочитает находиться на пассажирском сиденье.

Татулова* ведёт в Лиссабоне светскую жизнь. Недавно посетила предоткрытие нового модного бистро Bisque. Его владелец — известный российский ресторатор Владимир Перельман. Постоянно ходит в салон красоты для зажиточных российских эмигрантов Karol&Kris. Не пропускает мероприятия под говорящим названием Writing letters to political prisoners («Пишем политическим заключённым». — Перевод Life.ru), которые проходят в безымянном винном баре и где на 99 процентов звучит русская речь.





Ранее Life.ru уже сообщал, что Анастасия Татулова* вьёт гнездо в Лиссабоне. Она интересовалась ВНЖ в Португалии ещё в 2021 году, причём узнавала про программу для потомков сефардов (пиренейских евреев). Это следует из её сообщений в телеграм-чате ALUN | Виза. Теперь она сама спец и рекомендует всем своего юриста, который помог ей перебраться в Португалию. Страждущим того же она советует поспешить потому, что гражданство в обмен на инвестиции вот-вот перестанут выдавать. Но сама Татулова*, похоже, успела. Как-то она хвасталась, что запускает в Португалии на гектаре земли в старинном поместье проект «Каникулы у мамы» и для этой цели строит там бани.

Почему Анастасия Татулова* и её сын должным образом не ценят свою родину

Иноагентом Анастасию Татулову* признали за её публичную информационную поддержку других иностранных агентов и критику СВО. На старте военной операции она заявляла, что «ведётся первая мировая информационная война», в которой «Украина выигрывает со счётом 100:0». Свою родину Татулова называла «уродиной», нынешнее время — «*овновремя». Гордиться Днём Победы, согласно Татуловой, «смешно» потому, что это «вещь, к которой мы уже не имеем отношения». Недавно Татулова в своём телеграм-канале назвала власти «упырями, захватившими страну». Она поведала, что они «общаются с ней через "Госуслуги"». Так она отреагировала на штраф, пришедший ей через «Госуслуги», за непредоставление сведений об иноагентской деятельности. Параллельно экс-омбудсмен по МСП устроила конкурс мемов, по всем признакам выставляющих Россию дикой страной.

— Когда в России введут крепостное право, то узнать, кто твой барин, можно будет на сайте «Госуслуги», — такого явно недалёкого победителя выбрала она.

Татулова* смеялась над концертом в честь 23 Февраля, обзывала оставшихся в нашей стране людей «терпилами». Её социальные сети переполнены фотографиями с иноагентами. Она поддерживала и заблокированный телеканал «Дождь»*, транслирующий экстремистские материалы, и осуждённую за оправдания терроризма «драматургессу» Женю Беркович*, для которой исламский террорист лучше русского парня.

— Страшно ложиться: проснёшься, а гимном России стал «Владимирский централ», — изводится Татулова*.

«Духовный отец» Татуловой* — проживающий за границей олигарх Александр Лебедев. Фото © Wikipedia / Duma.gov.ru

На её идеологию мог повлиять олигарх Александр Лебедев — бывший разведчик и банкир, фигурант «Панамского досье» и экс-совладелец «Новой газеты»**. Сейчас он в Лондоне, где ему приписывают владение изданиями Independent и Evening Standard, а также местным телеканалом. Его родной сын, став бароном и пожизненным пэром Соединённого Королевства, вступил в Палату лордов британского парламента.

В 2020 году, как раз когда Татулова* сделалась бизнес-омбудсменом, Лебедев купил у неё долю в сети кафе. После этого российские СМИ провели параллели между связью олигарха с высокопоставленными чиновниками Великобритании и покупкой блокирующих долей в «Андерсоне» и пришли к выводу, что Запад таким образом может спонсировать оппозиционную деятельность Анастасии Татуловой*.

Что известно про детей Татуловой*

— В целях предотвращения революционных настроений было принято решение посадить всех россиян в тюрьму, — а так шутит в своём блоге старший сын Татуловой* Артём в своём блоге.

Когда началась мобилизация, он улетел в Ереван без обратного билета, а потом перебрался к матери.

Ранее парень успел приобрести своеобразную известность в Москве. Он продал свой стартап «Тутгуд» то ли за 100, то ли за 400 млн рублей крупному порталу «Профи.ру». Суть стартапа была в том, что с помощью него столичные родители могли оформить единую подписку на занятия с репетиторами для школьников. В прессе эту затею посчитали пустышкой. А потом Артём Татулов вдруг стал омбудсменом по вопросам развития молодёжного предпринимательства Москвы. Злые языки тогда говорили, что в обоих случаях не обошлось без содействия его матери.

Артём Татулов в Лиссабоне. Фото © Life.ru

Как Татулова* служила на посту уполномоченного по МСП

В 2019 году после многочисленных жалоб посетителей Роспотребнадзор провёл проверку сети «Андерсон», в ходе которой выявил санитарно-эпидемиологические нарушения в большинстве заведений сети. В некоторых отобранных образцах блюд была найдена даже кишечная палочка. Показательно, что хозяйка бизнеса пыталась оспорить штрафы 11 раз.

В 2020 году грянул ковид. Тогда же Татуловой* от Агентства стратегических инициатив поступило приглашение на форум по предпринимательству, который, по разным версиям, она использовала в своих целях по полной: на широкой площадке публично жаловалась на свои проблемы и обвиняла контролирующие органы в давлении.

Следом Татулову* пригласили на встречу представителей бизнеса с главой государства, где она эмоционально пожаловалась на антиковидные ограничения. По итогу мероприятия бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ей занять пост общественного уполномоченного в сфере малого и среднего предпринимательства. После этого все проблемы «Андерсона» — как ветром сдуло.

Сложилось мнение, что, попав на пост омбудсмена, Татулова*, по сути, превратила его в оружие борьбы и давления как на контролирующие органы, так и на конкурентов, с которыми расправлялись жестоко.

Известна история с франчайзи сети «Андерсон» — компанией «Рестик-групп», хозяйка которой — Наталья Воробьёва — якобы отказалась бесплатно передать фирме Татуловой* 51% своей компании. За это её бизнес был разорён, все суды за право остаться на плаву она проиграла.

Зато Татулова*, похоже, времени не теряла и активно пользовалась льготами и преференциями для своего бизнеса, получала господряды и т.д. Скорее всего, региональные власти шли на это, чтобы не связываться с публичным давлением с её стороны.

Кроме этого Татулова* развернула активную деятельность в соцсетях и СМИ — в собственных колонках в одном издании, получившем статус иноагента. На то, чтобы стать медиаперсоной, ей понадобилась всего пара лет.

Причём критика бизнесвумен быстро вышла из сферы бизнеса и перешла в политическую — нечто похожее с жёсткой и оголтелой оппозиционной риторикой. Например, в 2021 году, уже в статусе омбудсмена по МСП, Татулова* выступила на ПМЭФ и там от лица предпринимателей в адрес властей заявила: «Мы вас ненавидим».

Как Анастасия Татулова* относилась к налогам

Свой бизнес — сеть кафе «Андерсон» — она продала год назад «Вкусвиллу». Стоимость сделки не раскрывалась. Эксперты оценивали её в 600–800 млн рублей. Покупателю отошли бренд, порядка 40 заведений и кондитерская фабрика. В сумме сладкая империя приносит от одного до двух миллиардов в год официально. Смена собственника происходила на фоне масштабных фискальных проверок всей сети «Андерсон». Судя по базе СПАРК, Татулова* могла раздробить бизнес на десятки юрлиц и, по всей видимости, использовать труд самозанятых для занижения налогооблагаемой базы.

Действительно, в 2024 году ФНС доначислила более 500 млн руб. налогов сети «Андерсон» за 2019–2021 годы по фактам выплаты серых зарплат, использования «ресторанной схемы» и подменных кассовых аппаратов. Считается, что фундаментом данной схемы были сторонние компании, предоставляющие услуги по проведению платежей. Силовики полагают, что к площадке подключались рестораны, в том числе «Андерсон», в которых устанавливались подменные кассы и терминалы для приёма банковских карт. Посетители как бы платили ресторану, а на самом деле деньги шли на счета сторонних кредитных организаций, которые переводили их компаниям, не имеющим отношения к общепиту, но способным генерировать постоянный поток наличных. Таким образом безнал от ресторанов превращался в неинкассированный, то есть неучтённый, кэш.

Подобным образом работали все проверенные фирмы, аффилированные с сетью «Андерсон», — включая «Тиролерхоф», «Хани энд пай», «Касл» и «Герань». По данным ФНС, скрытая выручка сети за эти два года составила не меньше 1 млрд рублей (36% от всего оборота сети «Андерсон»). В отдельные периоды у некоторых фирм доля скрытой выручки достигала 65%.

Возможно, расплачиваться за старые грехи будет уже новый владелец. Самой Татуловой* теперь за неуплату налогов может грозить до пяти лет тюрьмы в России.

Проверки в офисах компании Татуловой*. Видео © Telegram / SHOT

Семья Татуловой*

Анастасия Татулова* основала сеть «Андерсон» в 2009-м. В том же году гигантская Объединённая судостроительная госкорпорация, где работал её отец, вице-адмирал ВМФ Анатолий Шлемов, получила в управление проблемный Амурский судостроительный завод, а также миллиарды рублей на его финансовое оздоровление. Шлемов как раз распределял эти деньги, так как занимал в ОСК в то время важную должность начальника Департамента гособоронзаказа. Возможно, он что-то знал, например, о полумиллиарде рублей, которые бесследно исчезли при строительстве подводной лодки «Нерпа» в Индии в 2013 году.

Мать Анастасии Татуловой* трудилась в Российском профсоюзе работников судостроения.

Что у Татуловой* может оставаться в Москве?

Свою московскую четырёхкомнатную квартиру Татулова* продала два года назад за 59 млн рублей. Это жильё располагается в элитном «лужковском» доме в Наставническом переулке.

Впрочем, кое-что у семьи в столице оставаться может: студии в жилых комплексах бизнес-класса «Пётр I» на Красноказарменной улице (около 50 млн рублей) и в «Городе-парке» на Москвитина (до 15 млн рублей) плюс дача в Наро-Фоминске.









Куда же без яхты?

Любовь к роскоши и семейные гены в итоге привели Татулову* в Черногорию, где она недавно получила права на управление моторной яхтой. Своим круизом на дорогостоящем двухэтажном судне Татулова* незамедлительно поделилась в Telegram (видимо, чтобы «терпилы» не забывали о своём месте).

Двухэтажная яхта, которой хвасталась Татулова*. Фото © Telegram / ТАТУЛОВА

Но вот о том, что сейчас ведётся активный поиск подходящей яхты в личное владение, — в соцсетях Татуловой ни слова. По информации Life.ru, семья бывшей «защитницы» российского малого и среднего бизнеса усиленно подбирает себе в Португалии «нестыдную» лодку.

Чей резидент Татулова*?

Скорее всего, будущая яхта Татуловой* будет ходить не под российским и не под португальским флагом. Она может быть приписана к одной из многочисленных офшорных юрисдикций — так можно и покататься, и на налогах сэкономить. По такой модели привыкли жить наши знаменитые релоканты и «узники совести». Татулова* имеет в Португалии банковские счета (интересно, ради какого исключения страна Евросоюза открыла счета гражданке РФ в условиях нынешних санкций) — следовательно, является там налоговым резидентом.

Карта португальского банка полной тёзки Татуловой*. Фото © Life.ru

Если это так, то возникают вопросы: уведомила ли она об этом российские власти, а также отчиталась ли перед португальскими налоговиками за свои доходы в России, включая продажу бизнеса за несколько миллионов долларов? Ответ очевиден, учитывая прекращение автоматического обмена с европейскими странами данными о двойном налогообложении.

И с этим ещё предстоит разобраться финансовым, а затем и следственным органам.

* Признан Минюстом России иностранным агентом. **Верховный суд прекратил деятельность СМИ

Авторы Пётр Егоров