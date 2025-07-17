Стала известна причина смерти кинорежиссёра Юрия Кары
Раков: Смерть режиссёра Юрия Кары наступила в связи с обширным инфарктом
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Заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссёр и сценарист Юрий Кара ушел из жизни из-за обширного инфаркта. Об этом сообщил народный артист РФ Виктор Раков, исполнивший роль Мастера в картине Кары «Мастер и Маргарита».
«Мне сегодня написала его ассистентка, что он в Ялте, и у него случился обширный инфаркт», — сказал он в беседе с ТАСС.
Напомним, о смерти советского и российского кинорежиссёра, сценариста и кинопродюсера Юрий Кары стало известно сегодня, 17 июля. Он является автором лент «Воры в законе», «Королёв», «Звезда эпохи», и той самой экранизации «Мастера и Маргариты», которая была снята в 1993 году и почти 20 лет пролежала на полке.