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17 июля, 14:57

Стала известна причина смерти кинорежиссёра Юрия Кары

Раков: Смерть режиссёра Юрия Кары наступила в связи с обширным инфарктом

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссёр и сценарист Юрий Кара ушел из жизни из-за обширного инфаркта. Об этом сообщил народный артист РФ Виктор Раков, исполнивший роль Мастера в картине Кары «Мастер и Маргарита».

«Мне сегодня написала его ассистентка, что он в Ялте, и у него случился обширный инфаркт», — сказал он в беседе с ТАСС.

Стало известно, где и когда могут похоронить заслуженного кинорежиссёра Кару
Стало известно, где и когда могут похоронить заслуженного кинорежиссёра Кару

Напомним, о смерти советского и российского кинорежиссёра, сценариста и кинопродюсера Юрий Кары стало известно сегодня, 17 июля. Он является автором лент «Воры в законе», «Королёв», «Звезда эпохи», и той самой экранизации «Мастера и Маргариты», которая была снята в 1993 году и почти 20 лет пролежала на полке.

Мария Любицкая
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