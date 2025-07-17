Стала известна причина смерти кинорежиссёра Юрия Кары

Заслуженный деятель искусств РФ, кинорежиссёр и сценарист Юрий Кара ушел из жизни из-за обширного инфаркта. Об этом сообщил народный артист РФ Виктор Раков, исполнивший роль Мастера в картине Кары «Мастер и Маргарита».

«Мне сегодня написала его ассистентка, что он в Ялте, и у него случился обширный инфаркт», — сказал он в беседе с ТАСС.