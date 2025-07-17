Умер режиссёр Юрий Кара

В Ялте умер советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Юрий Кара. Ему было 70 лет. Как сообщает Mash, у заслуженного деятеля искусств РФ случился повторный инфаркт.

Телеграм-канал уточняет, что Кара перенёс первый инфаркт и в прошлом году и после него жаловался на осложнения.

Юрий Кара 12 ноября 1954 года в Донецке. Успех ему принесла дипломная работа во ВГИКе «Завтра была война». Кинокартина была продана в 48 стран мира. Также Кара автор лент «Воры в законе», «Королёв», «Звезда эпохи», и той самой экранизации «Мастера и Маргариты», которая была снята в 1993 году и почти 20 лет пролежала на полке.