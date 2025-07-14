Режиссёр Александр Митта умер спустя две недели в больнице
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Народный артист России и известный кинорежиссёр Александр Митта умер спустя две недели нахождения в больнице. Печальное известие сообщил его сын Евгений.
«Мой дорогой папа ушёл из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал он в соцсетях.
Напомним, что ранее 92-летний режиссёр Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Ему дважды вызывали скорую помощь. Медики смогли улучшить его состояние, и от госпитализации режиссёр отказался. 1 июля стало известно, что его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии.