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Регион
14 июля, 06:27

Режиссёр Александр Митта умер спустя две недели в больнице

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Народный артист России и известный кинорежиссёр Александр Митта умер спустя две недели нахождения в больнице. Печальное известие сообщил его сын Евгений.

«Мой дорогой папа ушёл из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал он в соцсетях.

Напомним, что ранее 92-летний режиссёр Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Ему дважды вызывали скорую помощь. Медики смогли улучшить его состояние, и от госпитализации режиссёр отказался. 1 июля стало известно, что его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии.


Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве
Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве
Андрей Бражников
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