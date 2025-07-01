Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. По данным SHOT, его состояние резко ухудшилось и сейчас оценивается как тяжёлое.

По данным телеграм-канала, в момент госпитализации режиссёр находился в состоянии сопора (угнетение сознания, характеризующееся глубоким сном). Сейчас Митта находится в одном из московских центров паллиативной помощи.

Напомним, что ранее 92-летний режиссёр Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Ему дважды вызывали скорую помощь. Медики смогли улучшить его состояние, и от госпитализации режиссёр отказался.