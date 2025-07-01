Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве
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Режиссёра Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. По данным SHOT, его состояние резко ухудшилось и сейчас оценивается как тяжёлое.
По данным телеграм-канала, в момент госпитализации режиссёр находился в состоянии сопора (угнетение сознания, характеризующееся глубоким сном). Сейчас Митта находится в одном из московских центров паллиативной помощи.
Напомним, что ранее 92-летний режиссёр Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Ему дважды вызывали скорую помощь. Медики смогли улучшить его состояние, и от госпитализации режиссёр отказался.
Александр Наумович Митта — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, народный артист РФ. Он снял такие ленты, как «Друг мой, Колька!», «Гори, гори, моя звезда», «Точка, точка, запятая…», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Экипаж», «Граница. Таёжный роман».