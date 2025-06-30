«Нормально себя чувствует»: Помощник Митты рассказал о состоянии режиссёра после потери сознания
Помощник Митты Иванов рассказал, что режиссёру не потребовалась госпитализация
Александр Митта. Обложка © ТАСС / Никитченко Елена
Самочувствие режиссёра Александра Митты пришло в норму, рядом с ним постоянно находится сын. Об этом в беседе с 360.ru сообщил помощник кинематографиста Геннадий Иванов.
«Насколько я знаю, к нему приезжала скорая помощь, но госпитализации не было. Сын Александра Наумовича ответил, что сейчас он чувствует себя нормально. Я предложил помощь, но ничего не потребовалось», — сказал Иванов.
По его словам, здоровье 92-летнего Митты серьёзно ухудшилось после смерти жены в 2022 году. В то время он перестал преподавать. Иванов отметил, что, несмотря на возраст, состояние режиссёра сейчас стабильно.
Напомним, сегодня, 30 июня, 92-летний режиссёр Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Накануне ему дважды вызывали скорую помощь. Медики смогли вернуть режиссёра в сознание и улучшить его состояние. От госпитализации артист отказался.