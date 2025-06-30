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30 июня, 10:06

«Нормально себя чувствует»: Помощник Митты рассказал о состоянии режиссёра после потери сознания

Помощник Митты Иванов рассказал, что режиссёру не потребовалась госпитализация

Александр Митта. Обложка © ТАСС / Никитченко Елена

Александр Митта. Обложка © ТАСС / Никитченко Елена

Самочувствие режиссёра Александра Митты пришло в норму, рядом с ним постоянно находится сын. Об этом в беседе с 360.ru сообщил помощник кинематографиста Геннадий Иванов.

«Насколько я знаю, к нему приезжала скорая помощь, но госпитализации не было. Сын Александра Наумовича ответил, что сейчас он чувствует себя нормально. Я предложил помощь, но ничего не потребовалось», — сказал Иванов.

По его словам, здоровье 92-летнего Митты серьёзно ухудшилось после смерти жены в 2022 году. В то время он перестал преподавать. Иванов отметил, что, несмотря на возраст, состояние режиссёра сейчас стабильно.

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Напомним, сегодня, 30 июня, 92-летний режиссёр Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Накануне ему дважды вызывали скорую помощь. Медики смогли вернуть режиссёра в сознание и улучшить его состояние. От госпитализации артист отказался.

Александра Мышляева
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