«Нормально себя чувствует»: Помощник Митты рассказал о состоянии режиссёра после потери сознания

Самочувствие режиссёра Александра Митты пришло в норму, рядом с ним постоянно находится сын. Об этом в беседе с 360.ru сообщил помощник кинематографиста Геннадий Иванов.

«Насколько я знаю, к нему приезжала скорая помощь, но госпитализации не было. Сын Александра Наумовича ответил, что сейчас он чувствует себя нормально. Я предложил помощь, но ничего не потребовалось», — сказал Иванов.

По его словам, здоровье 92-летнего Митты серьёзно ухудшилось после смерти жены в 2022 году. В то время он перестал преподавать. Иванов отметил, что, несмотря на возраст, состояние режиссёра сейчас стабильно.