Врачи выявили рак почки: Состояние режиссёра "Границы" сильно ухудшилось из-за инфаркта мозга
SHOT: Режиссёр Александр Митта утратил трудоспособность из-за инфаркта мозга
Режиссёр Александр Митта. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Кинорежиссёр Александр Митта полностью утратил трудоспособность из-за инфаркта мозга. 90-летний артист не может говорить и находится в лежачем положении. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, инфаркт у народного артиста Российской Федерации был вызван закупоркой сосудов, в результате чего было нарушено питание головного мозга. По-другому это называют ишемическим инсультом. В таком состоянии у больного наблюдаются паралич и проблемы с речью, что может стать необратимым.
Всё это вызвало у режиссёра церебральный атеросклероз, при котором поражается внутренняя оболочка сосудов мозга. А длительное нарушение мозгового кровообращения может привести к обычному инсульту и смерти. Кроме того, у кинорежиссёра выявили рак правой почки. В настоящее время Митта выписан из стационара. Он нуждается в круглосуточном уходе.
Напомним, 12 ноября 90-летнему российскому режиссёру стало плохо, из-за чего пришлось вызывать скорую. Кинематографист несколько дней страдал от температуры и затруднённого дыхания, врачи диагностировали у него пневмонию. В этот же день Митту экстренно госпитализировали: к ночи он начал задыхаться, поэтому пришлось снова вызывать врачей. Позже стало известно, что Митту разбил повторный инсульт, у него нарушено сознание. Лайф писал, что у режиссёра "Границы" до сих пор нарушено сознание и рассеяно внимание, а из-за лежачего положения в левом лёгком увеличивается количество свободной жидкости.
Это уже не первая госпитализация артиста, летом он уже попадал в больницу. Сначала его сын не хотел говорить правду и опровергал информацию, но позже стало известно, что режиссёр находится в реанимации. К счастью, всё обошлось: 10 июля сообщалось, что кризис миновал.