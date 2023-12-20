Врачи выявили рак почки: Состояние режиссёра "Границы" сильно ухудшилось из-за инфаркта мозга

Кинорежиссёр Александр Митта полностью утратил трудоспособность из-за инфаркта мозга. 90-летний артист не может говорить и находится в лежачем положении. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, инфаркт у народного артиста Российской Федерации был вызван закупоркой сосудов, в результате чего было нарушено питание головного мозга. По-другому это называют ишемическим инсультом. В таком состоянии у больного наблюдаются паралич и проблемы с речью, что может стать необратимым.

Всё это вызвало у режиссёра церебральный атеросклероз, при котором поражается внутренняя оболочка сосудов мозга. А длительное нарушение мозгового кровообращения может привести к обычному инсульту и смерти. Кроме того, у кинорежиссёра выявили рак правой почки. В настоящее время Митта выписан из стационара. Он нуждается в круглосуточном уходе.