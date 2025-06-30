Упал без сознания: Режиссёру Митте экстренно потребовалась медицинская помощь

По информации телеграм-канала, вечером предыдущего дня к Александру Наумовичу дважды вызывали скорую помощь. Медики смогли вернуть режиссёра в сознание и улучшить его состояние. От госпитализации артист отказался.

В последнее время режиссёра здоровье беспокоит довольно часто. Всего месяц назад его уже госпитализировали в критическом состоянии из-за мучительных болей в ногах. Напомним, что в 2023 году Митта потерял возможность заниматься любимым делом из-за инфаркта мозга. А в конце 2024 года ему диагностировали сухой некроз.