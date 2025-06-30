Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 09:09

Упал без сознания: Режиссёру Митте экстренно потребовалась медицинская помощь

SHOT: 92-летний режиссёр Александр Митта потерял сознание дома в Москве

Александр Митта. Обложка © Wikipedia / Svklimkin

Александр Митта. Обложка © Wikipedia / Svklimkin

Знаменитый 92-летний режиссёр Александр Митта потерял сознание у себя дома в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, вечером предыдущего дня к Александру Наумовичу дважды вызывали скорую помощь. Медики смогли вернуть режиссёра в сознание и улучшить его состояние. От госпитализации артист отказался.

В Театре имени Ленсовета прокомментировали госпитализацию Боярского
В Театре имени Ленсовета прокомментировали госпитализацию Боярского

В последнее время режиссёра здоровье беспокоит довольно часто. Всего месяц назад его уже госпитализировали в критическом состоянии из-за мучительных болей в ногах. Напомним, что в 2023 году Митта потерял возможность заниматься любимым делом из-за инфаркта мозга. А в конце 2024 года ему диагностировали сухой некроз.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar