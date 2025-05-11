92-летний режиссёр Александр Митта находится в критическом состоянии
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Критическое состояние знаменитого режиссёра Александра Митты вызывает серьёзную тревогу. 92-летний артист страдает от мучительных болей в ногах, которые усиливаются при движении, сообщает Mash.
К прежним заболеваниям ног добавились открытые раны, требующие регулярного медицинского ухода и перевязок. Для облегчения страданий Александр Наумович вынужден постоянно принимать обезболивающие.
Из-за проблем со здоровьем режиссёр в последнее время полностью избегает публичности.
Напомним, что в 2023 году режиссёр потерял возможность заниматься любимым делом из-за инфаркта мозга. В конце 2024 года ему диагностировали сухой некроз, из-за которого ему грозила ампутация стопы. Кроме того, врачи выявили у него рак правой почки.