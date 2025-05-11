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Регион
11 мая, 10:59

92-летний режиссёр Александр Митта находится в критическом состоянии

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Критическое состояние знаменитого режиссёра Александра Митты вызывает серьёзную тревогу. 92-летний артист страдает от мучительных болей в ногах, которые усиливаются при движении, сообщает Mash.

К прежним заболеваниям ног добавились открытые раны, требующие регулярного медицинского ухода и перевязок. Для облегчения страданий Александр Наумович вынужден постоянно принимать обезболивающие.

Из-за проблем со здоровьем режиссёр в последнее время полностью избегает публичности.

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Напомним, что в 2023 году режиссёр потерял возможность заниматься любимым делом из-за инфаркта мозга. В конце 2024 года ему диагностировали сухой некроз, из-за которого ему грозила ампутация стопы. Кроме того, врачи выявили у него рак правой почки.

Владимир Озеров
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