92-летний режиссёр Александр Митта находится в критическом состоянии

Критическое состояние знаменитого режиссёра Александра Митты вызывает серьёзную тревогу. 92-летний артист страдает от мучительных болей в ногах, которые усиливаются при движении, сообщает Mash.

Напомним, что в 2023 году режиссёр потерял возможность заниматься любимым делом из-за инфаркта мозга. В конце 2024 года ему диагностировали сухой некроз, из-за которого ему грозила ампутация стопы. Кроме того, врачи выявили у него рак правой почки.