Режиссёру Александру Митте грозит ампутация стопы из-за некроза

Александру Митте грозит ампутация стопы. По данным SHOT, у 91-летнего режиссёра «Экипажа» диагностирован сухой некроз.

Александр Наумович находится под присмотром в центре паллиативной помощи. После недавнего осмотра у него выявили омертвение тканей на ноге из-за проблем с кровообращением. Медики ввели Митте специальные препараты, которые снижают риск развития сухого некроза, чтобы избежать возможных осложнений, в том числе ампутации стопы. Сейчас за действием препаратов следят врачи.

Год назад стало известно, что кинорежиссёр полностью утратил трудоспособность из-за инфаркта мозга. 90-летний артист не может говорить и находится в лежачем положении. Кроме того, у Митты выявили рак правой почки.