Режиссёру Александру Митте грозит ампутация стопы из-за некроза
Режиссёр Александр Митта. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Александру Митте грозит ампутация стопы. По данным SHOT, у 91-летнего режиссёра «Экипажа» диагностирован сухой некроз.
Александр Наумович находится под присмотром в центре паллиативной помощи. После недавнего осмотра у него выявили омертвение тканей на ноге из-за проблем с кровообращением. Медики ввели Митте специальные препараты, которые снижают риск развития сухого некроза, чтобы избежать возможных осложнений, в том числе ампутации стопы. Сейчас за действием препаратов следят врачи.
Год назад стало известно, что кинорежиссёр полностью утратил трудоспособность из-за инфаркта мозга. 90-летний артист не может говорить и находится в лежачем положении. Кроме того, у Митты выявили рак правой почки.
Александр Наумович Митта — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, народный артист РФ. Он снял такие ленты, как «Друг мой, Колька!», «Гори, гори, моя звезда», «Точка, точка, запятая…», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Экипаж», «Граница. Таёжный роман».