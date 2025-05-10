Рэпер Лёша Свик экстренно госпитализирован с желудочным кровотечением

Известный уральский рэпер Лёша Свик был срочно доставлен в больницу из-за внутреннего кровотечения в желудке. О случившемся сообщила его супруга Ксения, опубликовав сообщение в социальных сетях. По её словам, ухудшение состояния произошло неожиданно — до этого артист чувствовал себя хорошо, вёл здоровый образ жизни и не употреблял алкоголь.

Жена отметила, что на майских праздниках недомогание ощутили и она сама, и их маленькая дочь. Это заставило её задуматься о возможной связи произошедшего с внешними факторами.

Стоит напомнить, что недавно Свик рассказывал подписчикам о своей трансформации — за месяц он сбросил девять килограммов благодаря правильному питанию и регулярным тренировкам. Он подчёркивал, что изменения произошли без жёстких диет или препаратов.