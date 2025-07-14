«От нас ушёл наш прекрасный Юрочка»: Виктория Исакова выложила полный боли и благодарности пост о Морозе

Актриса Виктория Исакова опубликовала в соцсетях пост, посвящённый памяти её супруга — скончавшегося сегодня режиссёра Юрия Мороза. Артистка также поблагодарила за поддержку в это сложное для семьи время.

«Как вы уже знаете, сегодня от нас ушёл наш прекрасный Юрочка! Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведённую вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссёр, умнейший и деликатнейший человек!» — написала Виктория в телеграм-канале.

Исакова также назвала дату прощания: гражданская панихида состоится 16 июля в Большом Траурном зале ЦКБ №1 в 10.00. А отпевание пройдёт в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище — только для родных и близких.