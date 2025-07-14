«От нас ушёл наш прекрасный Юрочка»: Виктория Исакова выложила полный боли и благодарности пост о Морозе
Виктория Исакова: Прощание с Юрием Морозом состоится 16 июля в ЦКБ №1
Юрий Мороз и Виктория Исакова. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Виктория Исакова опубликовала в соцсетях пост, посвящённый памяти её супруга — скончавшегося сегодня режиссёра Юрия Мороза. Артистка также поблагодарила за поддержку в это сложное для семьи время.
«Как вы уже знаете, сегодня от нас ушёл наш прекрасный Юрочка! Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведённую вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссёр, умнейший и деликатнейший человек!» — написала Виктория в телеграм-канале.
Исакова также назвала дату прощания: гражданская панихида состоится 16 июля в Большом Траурном зале ЦКБ №1 в 10.00. А отпевание пройдёт в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище — только для родных и близких.
Юрий Мороз — отец известной актрисы Дарьи Мороз и супруг другой российской кинодивы Виктории Исаковой. Он срежиссировал первые сезоны сериала «Каменская», экранизировал «Братьев Карамазовых» и работал над третьим сезоном сериала «Содержанки». Сегодня стало известно о его кончине. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. С этим диагнозом Мороз жил с 2023 года.