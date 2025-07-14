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14 июля, 09:29

Mash раскрыл диагноз, из-за которого умер Юрий Мороз

Mash: Юрий Мороз умер после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы

Режиссёр Юрий Мороз и его супруга, актриса Виктория Исакова в 2015 году. Обложка © Елена Никитченко/ТАСС

Режиссёр Юрий Мороз и его супруга, актриса Виктория Исакова в 2015 году. Обложка © Елена Никитченко/ТАСС

Режиссёр и продюсер Юрий Мороз ушёл из жизни на 69-м году после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Как сообщает Mash, незадолго до смерти ему был установлен паллиативный статус.

С диагнозом он жил с 2023 года. За свою карьеру Мороз снял более 20 фильмов и сериалов, включая «Каменскую», «Братьев Карамазовых», «Лунатиков» и «Волкодава из рода Серых Псов».

С 2003 года Юрий Мороз был женат на актрисе Виктории Исаковой. От первого брака у него осталась дочь — актриса Дарья Мороз.

Игорь Золотовицкий сообщил, что умерший Юрий Мороз тяжело болел
Игорь Золотовицкий сообщил, что умерший Юрий Мороз тяжело болел

А ранее сегодня скончался известный кинорежиссёр Александр Митта. Он умер спустя две недели нахождения в больнице. Печальное известие сообщил его сын Евгений.

Алексей Берковиц
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