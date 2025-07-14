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14 июля, 09:21

Игорь Золотовицкий сообщил, что умерший Юрий Мороз тяжело болел

Обложка © ТАСС /Михаил Синицын, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © ТАСС /Михаил Синицын, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Режиссёр Юрий Мороз тяжело болел. Об этом сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в комментарии РИА «Новости».

«Да, он болел. Он умер сегодня ночью», — подтвердил Золотовицкий.

Умер актёр, кинорежиссёр и продюсер Юрий Мороз
Умер актёр, кинорежиссёр и продюсер Юрий Мороз

Юрий Мороз — отец известной актрисы Дарьи Мороз и супруг другой российской кинодивы Виктории Исаковой. Он срежиссировал первые сезоны сериала «Каменская», экранизировал «Братьев Карамазовых» и работал над третьим сезоном сериала «Содержанки». Сегодня стало известно о его кончине.

Марина Фещенко
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