Игорь Золотовицкий сообщил, что умерший Юрий Мороз тяжело болел

Режиссёр Юрий Мороз тяжело болел. Об этом сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в комментарии РИА «Новости».

«Да, он болел. Он умер сегодня ночью», — подтвердил Золотовицкий.

Юрий Мороз — отец известной актрисы Дарьи Мороз и супруг другой российской кинодивы Виктории Исаковой. Он срежиссировал первые сезоны сериала «Каменская», экранизировал «Братьев Карамазовых» и работал над третьим сезоном сериала «Содержанки». Сегодня стало известно о его кончине.