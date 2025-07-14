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14 июля, 08:54
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Умер актёр, кинорежиссёр и продюсер Юрий Мороз

Умер Юрий Мороз — отец известной актрисы Дарьи Мороз и супруг другой российской кинодивы Виктории Исаковой. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Умер Юрий Мороз — отец известной актрисы Дарьи Мороз и супруг другой российской кинодивы Виктории Исаковой. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Умер Юрий Мороз — известный российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер, который возглавлял Ассоциации молодых кинематографистов. Об утрате сообщил телеканалу «Россия-Культура» Дмитрий Харатьян.

Юрий Мороз окончил Школу-студию МХАТ, курс В. Монюкова, в 1988 году — режиссёрский факультет ВГИКа, мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой. В 1979–1987 годах служил в театре Ленкоме. В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность пришла после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка».

Юрий Мороз — отец известной актрисы Дарьи Мороз и супруг другой российской кинодивы Виктории Исаковой.

А ранее сегодня скончался известный кинорежиссёр Александр Митта. Он умер спустя две недели нахождения в больнице. Печальное известие сообщил его сын Евгений.

Марина Фещенко
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