Умер актёр, кинорежиссёр и продюсер Юрий Мороз

Юрий Мороз окончил Школу-студию МХАТ, курс В. Монюкова, в 1988 году — режиссёрский факультет ВГИКа, мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой. В 1979–1987 годах служил в театре Ленкоме. В кино дебютировал в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность пришла после роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка».