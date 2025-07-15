Литвинова выложила фото со съёмок «Границы» и почтила память Митты

Актриса Рената Литвинова почтила память режиссёра Александра Митты, у которого она снималась в сериале «Граница. Таёжный роман». Артистка выразила сожаление, что у неё не осталось ни одной фотографии в Александром Наумовичем со съёмок, но забыть «этого неистового режиссёра и человека невозможно».

«Режиссёр-ребёнок был в каком-то всегда форс- мажоре, энергия его затопляла, в последний съёмочный день он всё продолжал снимать что-то не доснятое, бегал по всему лесу, сновал по кустистой горе, на вершине которой я в конце съемок уже пряталась от него, каюсь!.. Он убивал своей честной прямолинейностью, требованиями и вдруг раскаяниями, просьбами прощения и в результате — полным доверием. И отобрал он именно мои первые дубли, а не те, которые требовал всегда после — более неистовые и наигранные. Он их вырезал — вкус его не покидал и фальшь вызывала в нём брезгливость», — рассказывает Литвинова.