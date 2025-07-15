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15 июля, 15:48

Литвинова выложила фото со съёмок «Границы» и почтила память Митты

Рената Литвинова и Михаил Ефремов на съёмках сериала «Граница» Александра Митты. Фото © Рената Литвинова

Рената Литвинова и Михаил Ефремов на съёмках сериала «Граница» Александра Митты. Фото © Рената Литвинова

Актриса Рената Литвинова почтила память режиссёра Александра Митты, у которого она снималась в сериале «Граница. Таёжный роман». Артистка выразила сожаление, что у неё не осталось ни одной фотографии в Александром Наумовичем со съёмок, но забыть «этого неистового режиссёра и человека невозможно».

Она также рассказала, что именно Митта настоял на том, чтобы Литвинова сыграла роль Альбины Ворон. И хотя съёмки «Границы» оказались непростыми — одержимость и любовь режиссёра к процессу навсегда поразили актрису.

«Режиссёр-ребёнок был в каком-то всегда форс- мажоре, энергия его затопляла, в последний съёмочный день он всё продолжал снимать что-то не доснятое, бегал по всему лесу, сновал по кустистой горе, на вершине которой я в конце съемок уже пряталась от него, каюсь!.. Он убивал своей честной прямолинейностью, требованиями и вдруг раскаяниями, просьбами прощения и в результате — полным доверием. И отобрал он именно мои первые дубли, а не те, которые требовал всегда после — более неистовые и наигранные. Он их вырезал — вкус его не покидал и фальшь вызывала в нём брезгливость», — рассказывает Литвинова.

Артистка сожалеет, что Митта снял несправедливо мало картин, хотя творчество его переполняло.

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«Прощайте, дорогой Александр Наумович, верный рыцарь своей Музе — кино. Люблю вас», — заключила Литвинова.

Напомним, Александр Митта скончался 14 июля в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти режиссёра стал рак почки. В последние дни жизни он находился в хосписе в состоянии сопора. Церемония прощания с Миттой пройдёт 17 июля в Центральном доме литераторов.

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Александр Наумович Митта — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, народный артист РФ. Он снял первый советский фильм-катастрофу «Экипаж», а также такие ленты, как «Друг мой, Колька!», «Гори, гори, моя звезда», «Точка, точка, запятая…», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Граница. Таёжный роман».

Александра Вишнякова
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