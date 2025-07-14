Стала известна причина смерти режиссёра Александра Митты
SHOT: Режиссёр Александр Митта умер из-за рака почки
Александр Митта. Обложка © Кинопоиск
Причиной смерти режиссёра Александра Митты стал рак почки. Некоторое время назад ему был присвоен паллиативный статус, сообщает SHOT.
Когда Митту экстренно доставили в больницу, ему диагностировали состояние сопора — угнетения создания, характеризующееся глубоким сном.
92-летний режиссёр потерял сознание у себя дома в Москве 30 июня. Прибывшие медики оказали ему помощь, но от госпитализации Александр Митта отказался. 1 июля он был экстренно доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, а сегодня сын сообщил о смерти народного артиста.