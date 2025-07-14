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Регион
14 июля, 06:35

Стала известна причина смерти режиссёра Александра Митты

SHOT: Режиссёр Александр Митта умер из-за рака почки

Александр Митта. Обложка © Кинопоиск

Александр Митта. Обложка © Кинопоиск

Причиной смерти режиссёра Александра Митты стал рак почки. Некоторое время назад ему был присвоен паллиативный статус, сообщает SHOT.

Когда Митту экстренно доставили в больницу, ему диагностировали состояние сопора — угнетения создания, характеризующееся глубоким сном.

92-летний режиссёр потерял сознание у себя дома в Москве 30 июня. Прибывшие медики оказали ему помощь, но от госпитализации Александр Митта отказался. 1 июля он был экстренно доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, а сегодня сын сообщил о смерти народного артиста.

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