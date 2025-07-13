Умер бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари

В клинике Лондона в возрасте 82 лет скончался экс-президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Об этом сообщил Гарба Шеху, его бывший пресс-секретарь.

«Семья бывшего президента Мухаммаду Бухари объявила о его смерти», — написал он на своей странице в соцсети X.

Диагноз, как и причина смерти, экс-главы государства не были обнародованы.

Мухаммаду Бухари, генерал-майор нигерийской армии в отставке, руководил страной в качестве главы государства в период с 1983 по 1985 год. Позже он вернулся в политику и был избран президентом в 2015 и 2019 годах.