Умер бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари
Бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари умер в 82 года
Мухаммаду Бухари. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В клинике Лондона в возрасте 82 лет скончался экс-президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Об этом сообщил Гарба Шеху, его бывший пресс-секретарь.
«Семья бывшего президента Мухаммаду Бухари объявила о его смерти», — написал он на своей странице в соцсети X.
Диагноз, как и причина смерти, экс-главы государства не были обнародованы.
Мухаммаду Бухари, генерал-майор нигерийской армии в отставке, руководил страной в качестве главы государства в период с 1983 по 1985 год. Позже он вернулся в политику и был избран президентом в 2015 и 2019 годах.
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