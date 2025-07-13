Стало известно, где похоронят старейшего члена политбюро ЦК КПСС

Траурная церемония прощания со старейшим членом политбюро ЦК КПСС Вадимом Медведевым пройдёт во вторник, 15 июля, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

«Прощание с Медведевым Вадимом Андреевичем состоится 15 июля 2025 года в 12:00 по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище примерно в 14:00» , — сообщили в вузе, передаёт РИА «Новости».

Напомним, о смерти последнего члена Политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева стало известно 11 июля. Он был одним из инициаторов и проводников перестройки идеологической сферы. Его усилия были направлены на либерализацию доступа к информации, включая возвращение из спецхранов запрещённых изданий, а также на восстановление справедливости в отношении жертв политических репрессий 1920-1950 годов.