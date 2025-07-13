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13 июля, 11:02

Стало известно, где похоронят старейшего члена политбюро ЦК КПСС

Старейшего члена политбюро ЦК КПСС Медведева похоронят на Троекуровском кладбище

Вадим Медведев. Обложка © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Вадим Медведев. Обложка © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Траурная церемония прощания со старейшим членом политбюро ЦК КПСС Вадимом Медведевым пройдёт во вторник, 15 июля, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе РАНХиГС.

«Прощание с Медведевым Вадимом Андреевичем состоится 15 июля 2025 года в 12:00 по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище примерно в 14:00», — сообщили в вузе, передаёт РИА «Новости».

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Напомним, о смерти последнего члена Политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева стало известно 11 июля. Он был одним из инициаторов и проводников перестройки идеологической сферы. Его усилия были направлены на либерализацию доступа к информации, включая возвращение из спецхранов запрещённых изданий, а также на восстановление справедливости в отношении жертв политических репрессий 1920-1950 годов.

Мария Любицкая
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