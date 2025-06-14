Тюменский депутат скоропостижно умер в 57 лет
В 57 лет умер депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун
Обложка © Telegram / Фуат Сайфитдинов
На 58-м году жизни скончался депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун. О его смерти сообщил глава регионального законодательного органа Фуат Сайфитдинов.
«С прискорбием сообщаю, что скончался наш коллега, депутат Тюменской областной думы шестого и седьмого созывов Андрей Анатольевич Моргун», — написал он в своём Telegram-канале.
Сайфитдинов отметил, что приоритетом для Андрея Анатольевича в его деятельности всегда была последовательная защита интересов жителей Югры. Он вносил значительный вклад в деятельность комитетов, отвечающих за экономическую и природоохранную политику, а также за социальное развитие в регионе.
Прощание с депутатом назначено на 17 июня. Председатель региональной областной думы выразил глубокие соболезнования семье и близким покойного.
Ранее стало известно, что бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО. Его жизнь оборвалась в ЛНР, где боец и экс-депутат находился на выполнении боевой задачи.