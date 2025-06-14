Тюменский депутат скоропостижно умер в 57 лет

На 58-м году жизни скончался депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун. О его смерти сообщил глава регионального законодательного органа Фуат Сайфитдинов.

«С прискорбием сообщаю, что скончался наш коллега, депутат Тюменской областной думы шестого и седьмого созывов Андрей Анатольевич Моргун», — написал он в своём Telegram-канале.

Сайфитдинов отметил, что приоритетом для Андрея Анатольевича в его деятельности всегда была последовательная защита интересов жителей Югры. Он вносил значительный вклад в деятельность комитетов, отвечающих за экономическую и природоохранную политику, а также за социальное развитие в регионе.

Прощание с депутатом назначено на 17 июня. Председатель региональной областной думы выразил глубокие соболезнования семье и близким покойного.