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Регион
14 июня, 11:20

Тюменский депутат скоропостижно умер в 57 лет

В 57 лет умер депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун

Обложка © Telegram / Фуат Сайфитдинов

Обложка © Telegram / Фуат Сайфитдинов

На 58-м году жизни скончался депутат Тюменской областной думы Андрей Моргун. О его смерти сообщил глава регионального законодательного органа Фуат Сайфитдинов.

«С прискорбием сообщаю, что скончался наш коллега, депутат Тюменской областной думы шестого и седьмого созывов Андрей Анатольевич Моргун», — написал он в своём Telegram-канале.

Сайфитдинов отметил, что приоритетом для Андрея Анатольевича в его деятельности всегда была последовательная защита интересов жителей Югры. Он вносил значительный вклад в деятельность комитетов, отвечающих за экономическую и природоохранную политику, а также за социальное развитие в регионе.

Прощание с депутатом назначено на 17 июня. Председатель региональной областной думы выразил глубокие соболезнования семье и близким покойного.

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Ранее стало известно, что бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО. Его жизнь оборвалась в ЛНР, где боец и экс-депутат находился на выполнении боевой задачи.

Ольга Сливченко
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