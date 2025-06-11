Экс-министр российского региона погиб на СВО

Стало известно о гибели в зоне СВО Павла Беликова, ранее занимавшего должность министра по делам территориальных образований Саратовской области. Сообщение об этом поступило из администрации Новоузенского района.

Беликов ранее работал в администрации Саратовской области, в том числе занимал должность министра по делам территориальных образований в 2009 году. В 2012 году он покинул пост и возглавил Консервный завод ФСИН России, где впоследствии, спустя шесть лет, был осужден за хищения.