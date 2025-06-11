Экс-министр российского региона погиб на СВО
Экс-министр правительства Саратовской области Беликов погиб на СВО
Павел Беликов. Обложка © VK / Администрация Новоузенского района
Стало известно о гибели в зоне СВО Павла Беликова, ранее занимавшего должность министра по делам территориальных образований Саратовской области. Сообщение об этом поступило из администрации Новоузенского района.
«В районе населённого пункта Марковский ЛНР при выполнении боевой задачи умер Беликов Павел Петрович», — говорится в сообщении.
Проводить Беликова в последний путь пришли первый замминистра экономического развития Саратовской области Олег Савенков и ряд других представителей региональной власти.
Беликов ранее работал в администрации Саратовской области, в том числе занимал должность министра по делам территориальных образований в 2009 году. В 2012 году он покинул пост и возглавил Консервный завод ФСИН России, где впоследствии, спустя шесть лет, был осужден за хищения.
Ранее президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России священнику Анатолию Савченко, который погиб в зоне СВО. Его также посмертно наградили орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени — соответствующее решение принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл.