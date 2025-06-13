«Страшная потеря»: Байкер-благотворитель Ангел погибла в крупном ДТП в Подмосковье

В Московской области в результате аварии трагически оборвалась жизнь девушки-байкера и благотворителя Ангелины Мазонакис, которая известна в мотосообществе как Ангел. Об этом сообщила Федерация зимнего плавания в своём телеграм-канале.

Ангелина Мазонакис. Фото © Telegram / Федерация зимнего плавания в городе Москве ФЗЗП

Автокатастрофа произошла на трассе между населёнными пунктами Вербилки и Жестылево. По предварительной информации, погибшая пошла на обгон на своём транспортном средстве, вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком. По другой версии, она попыталась избежать столкновения с машиной, которая внезапно появилась на пути.

Мазонакис увлекалась мотоциклами много лет, её многие знали в байкерском сообществе. Вместе с тем она курировала благотворительный проект «Добрый морж». Он направлен на оказание помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. По словам её знакомых, она была отзывчивым человеком, который всегда готов оказать поддержку, и активно принимала участие в благотворительных поездках.

«Уверенность и сила исходили от неё. Детский дом потерял замечательную подругу и помощницу. Страшная потеря. Ангелина, ты в наших сердцах», — написали в комментариях в посте телеграм.