Молодые парни погибли в страшном ДТП на трассе в Нижегородской области

В Нижегородской области произошло жёсткое ДТП в результате столкновения трёх легковых автомобилей. Два человека погибли, ещё шестеро получили травмы. Об этом сообщает МВД региона.

«По предварительной информации, девушка 2003 года рождения без прав управляла автомобилем Mercedes, у которого в ходе движения произошло отсоединение колеса. Автомобиль наехал на колесо-отбойный брус, после чего остановился на обочине. Для оказания помощи остановился Mitsubishi. Двигавшийся в попутном направлении автомобиль Exeed совершил наезд на припаркованные Mitsubishi и Mercedes и опрокинулся», — говорится в сообщении.

В результате погибли два человека: 25-летний пассажир автомобиля Mercedes и 20-летний пешеход, находившийся в момент аварии на дороге. Оба скончались на месте происшествия.