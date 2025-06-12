Молодые парни погибли в страшном ДТП на трассе в Нижегородской области
МВД: Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области, шестеро пострадали
Последствия ДТП в Нижегородской области. Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области
В Нижегородской области произошло жёсткое ДТП в результате столкновения трёх легковых автомобилей. Два человека погибли, ещё шестеро получили травмы. Об этом сообщает МВД региона.
«По предварительной информации, девушка 2003 года рождения без прав управляла автомобилем Mercedes, у которого в ходе движения произошло отсоединение колеса. Автомобиль наехал на колесо-отбойный брус, после чего остановился на обочине. Для оказания помощи остановился Mitsubishi. Двигавшийся в попутном направлении автомобиль Exeed совершил наезд на припаркованные Mitsubishi и Mercedes и опрокинулся», — говорится в сообщении.
В результате погибли два человека: 25-летний пассажир автомобиля Mercedes и 20-летний пешеход, находившийся в момент аварии на дороге. Оба скончались на месте происшествия.
В больницу доставлены шестеро человек: водитель Mercedes, водитель и две пассажирки Exeed, а также двое пассажиров Mitsubishi — девушка 2007 г.р. и подросток 2012 г.р.
Ранее жесткое ДТП произошло в Чувашии. Там на огромной скорости столкнулись два легковых автомобиля, следовавших по автодороге «Аниш», в результате которого погибли пять человек. Похожая трагедия произошла в Ярославской области, где четыре человека погибли в лобовом столкновении из-за выезда на встречную полосу, а также под Челябинском, унеся жизнь двух молодых людей.