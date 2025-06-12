ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 07:02

Молодые парни погибли в страшном ДТП на трассе в Нижегородской области

МВД: Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области, шестеро пострадали

Последствия ДТП в Нижегородской области. Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области

Последствия ДТП в Нижегородской области. Обложка © Telegram / Полиция Нижегородской области

В Нижегородской области произошло жёсткое ДТП в результате столкновения трёх легковых автомобилей. Два человека погибли, ещё шестеро получили травмы. Об этом сообщает МВД региона.

«По предварительной информации, девушка 2003 года рождения без прав управляла автомобилем Mercedes, у которого в ходе движения произошло отсоединение колеса. Автомобиль наехал на колесо-отбойный брус, после чего остановился на обочине. Для оказания помощи остановился Mitsubishi. Двигавшийся в попутном направлении автомобиль Exeed совершил наезд на припаркованные Mitsubishi и Mercedes и опрокинулся», — говорится в сообщении.

В результате погибли два человека: 25-летний пассажир автомобиля Mercedes и 20-летний пешеход, находившийся в момент аварии на дороге. Оба скончались на месте происшествия.

В больницу доставлены шестеро человек: водитель Mercedes, водитель и две пассажирки Exeed, а также двое пассажиров Mitsubishi — девушка 2007 г.р. и подросток 2012 г.р.

Легковушка влетела в самодельный трактор под Иркутском, погибли шесть человек
Легковушка влетела в самодельный трактор под Иркутском, погибли шесть человек

Ранее жесткое ДТП произошло в Чувашии. Там на огромной скорости столкнулись два легковых автомобиля, следовавших по автодороге «Аниш», в результате которого погибли пять человек. Похожая трагедия произошла в Ярославской области, где четыре человека погибли в лобовом столкновении из-за выезда на встречную полосу, а также под Челябинском, унеся жизнь двух молодых людей.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar