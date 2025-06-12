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Регион
11 июня, 23:42

Легковушка влетела в самодельный трактор под Иркутском, погибли шесть человек

МВД: Шесть человек погибли в ДТП с трактором и легковушкой в Иркутской области

Шесть человек погибли в результате ночного ДТП на 28 километре автодороги Черемхово — Голуметь — Онот в Аларском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» столкнулся с самодельным транспортным средством, двигавшимся в попутном направлении. В итоге на месте погибли водитель и четверо пассажиров мини-трактора. Водитель легкового автомобиля скончался по пути в больницу.

Легковушка влетела в самодельный трактор под Иркутском. Видео © Telegram / МВД38

В настоящее время на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Судя по кадрам полиции, в автомобиле были бутылки из-под пива с жидкостью внутри. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее правовое решение.

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Обложка © Telegram / МВД38

Антон Голыбин
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