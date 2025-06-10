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Регион
10 июня, 16:29

Число погибших в ДТП в Чувашии выросло до пяти

Обложка © Telegram / МВД по Чувашской Республике

Обложка © Telegram / МВД по Чувашской Республике

Число погибших в ДТП в Урмарском районе Чувашии возросло до пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Позже в больнице [умер] водитель Opel Astra. Все погибшие — жители Чебоксар», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 69-летний водитель Volkswagen Polo при подъёме выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем под управлением 37-летнего мужчины. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.

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Напомним, в Чувашии на пятом километре автодороги «Аниш» столкнулись два легковых автомобиля: «фольксваген поло» и «опель астра». При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили, что спидометр второго авто застыл на отметке в 140 километров в час.

Александра Мышляева
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