Число погибших в ДТП в Чувашии выросло до пяти
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Число погибших в ДТП в Урмарском районе Чувашии возросло до пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
«Позже в больнице [умер] водитель Opel Astra. Все погибшие — жители Чебоксар», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, 69-летний водитель Volkswagen Polo при подъёме выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем под управлением 37-летнего мужчины. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Чувашии на пятом километре автодороги «Аниш» столкнулись два легковых автомобиля: «фольксваген поло» и «опель астра». При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили, что спидометр второго авто застыл на отметке в 140 километров в час.