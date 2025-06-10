Число погибших в ДТП в Чувашии выросло до пяти

Число погибших в ДТП в Урмарском районе Чувашии возросло до пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

«Позже в больнице [умер] водитель Opel Astra. Все погибшие — жители Чебоксар», — говорится в сообщении.